Humor ist gute Medizin - „Alltagspoesie für Optimisten“

Ob Ehestreit, Schachspiel oder ein geklautes Fahrrad: Alles lässt sich in Reime verpacken.

Das ist die eine Seite von „Alltagspoesie für Optimisten“, einer unterhaltsamen Lektüre mit Tiefgang, die jetzt im Verlag Kern erschienen ist. Die andere Seite: Der Autor Helmut Schröder richtet den Blick auch auf ein ernstes Thema: den Umgang mit der Parkinsonschen Krankheit. Er kleidet die schwierigen Erfahrungen mit den Einschränkungen, die die Krankheit mit sich bringt, in ermutigende Verse. Der Grundtenor von Zuversicht und Hoffnung bleibt immer erhalten.Helmut Schröder schreibt aus eigener Erfahrung und in einer Doppelrolle als Patient und als Arzt. Seit 18 Jahren leidet er an Morbus Parkinson, einer chronischen Erkrankung, die durch Muskellähmung und –zittern die Bewegungsfähigkeit stark einschränkt. Schröder ist Facharzt für Psychiatrie und war bis zu seinem krankheitsbedingten Ruhestand als Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie Langenhagen bei Hannover tätig.Seine Poesie hilft ihm bei der Bewältigung seiner chronischen Krankheit. Er hat eine grundsätzlich zuversichtliche Grundhaltung und versucht, dem Leben neue Seiten abzugewinnen. Aus der Doppelperspektive als Arzt und Patient heraus gelingt es ihm, bei Betroffenen und Angehörigen das Verständnis und die Verständigung zu fördern. Das Kapitel für seine Mitpatienten nennt er: ,,Optimistische Parkinsongedichte”‘ Es ist selbstverständlich auch für Angehörige und Freunde geeignet und ist gleichzeitig eine kurz gefasste Einführung in die Problematik dieser Krankheit.

Helmut Schröder

Alltagspoesie für Optimisten

Limericks, Schüttelreime und sonstige Gedichte

Mit einem Kapitel für Parkinson-Patienten

1. Auflage Januar 2017

Softcover 96 Seiten

ISBN: 978-3-95716-215-1

ISBN E-Book: 978-3-95716-231-1

Buch 11,90 Euro, E-Book 6,99 Euro

