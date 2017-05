IBH-Immobilienfonds GbR: Anleger verliert vor dem Bundesgerichtshof

Fehlerhafte Prozeßführung? Haften nun die Anwälte? Wie der Bundesgerichtshof in seinem am 19.5.2017 veröffentlichten Urteil ausführlich begründet, endet der Zivilprozeß eines geschädigten IBH-Fondsanlegers mit einer krachenden Niederlage - für den klagenden Anleger selbst.

Der Sachverhalt: Der IBH-Fondsanleger beteiligte sich 1998 über einen Treuhandvertrag mit der C. Steuerberatungsgesellschaft mbH mit 150.000 DM an der IBH-Fonds-GbR. Seine Einlageverpflichtung finanzierte die G. Bank. In 2011 erfolgte der Widerruf der Beitrittserklärung. Mit der G.-Bank schloß der IBH-Fondsanleger in der Folgezeit einen Vergleich. Anschließend verklagte der IBH-Fondsanleger die Fondsgesellschaft auf Auskunft und Auszahlung des noch zu berechnenden Abfindungsguthabens.

Dies war der rechtlich falsche Schritt, wie nun der BGH nach 5 Jahren Prozeßdauer in letzter Instanz ausgeurteilt hat. Richtigerweise hätte der IBH-Fondsanleger seinerzeit der finanzierenden G.-Bank den Fondsanteil gegen Freistellung vom Darlehen überlassen müssen. Der IBH-Fondsanleger wird sich nun wohl gut überlegen müssen, ob er seinen Anwalt in Regreß nehmen kann.

Eine Vielzahl von IBH-Fondsanlegern haben in ähnlicher Weise in der Vergangenheit Vergleiche mit der G.-Bank geschlossen.

Unsere Kanzlei ist seit über 20 Jahren mit Schwerpunkt im Kapitalanlagerecht tätig. Besonderes Interesse gilt hierbei dem „Kapitalanlage-Schrott“ – Schrott-Immobilien – Schrott-Fonds – Schrott-Anleihen.

Wir vertreten ausschließlich Verbraucherinteressen.

