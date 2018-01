IEP Technologies widmet sich sensiblen Anforderungen der Nahrungsmittelindustrie

Eine saubere Sache: Neues Ventil zur flammenlosen Druckentlastung kombiniert Explosionsschutz mit hohen Hygienestandards

Sichere und saubere Prozesse sind bei der Herstellung von Zucker, Gewürzen und Co. unerlässlich. Denn wo Staub und entzündliche Gase in Produktionsprozessen vorkommen, besteht ein erhöhtes Risiko von Explosionen – das gilt vor allem in der Nahrungsmittelindustrie. Mit den neuen EVN3.0H-Ventilen bietet IEP Technologies eine hochwertige und kosteneffiziente Lösung zur flammenlosen Druckentlastung. Der Explosionsschutz-Experte des HOERBIGER Konzerns widmet sich damit speziell den sensiblen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. Das Besondere: Der Explosionsschutz wird zugleich den hohen Anforderungen an hygienische Prozesse gemäß EN 1935/2004/EG gerecht und trägt dazu bei, Ausgaben zu verringern.

Die Bauweise von Ventilen zur flammenlosen Druckentlastung sieht vor, Explosionsüberdruck im Ernstfall in die Atmosphäre zu entlasten, ohne dass Flammen in die Umgebung austreten. Mit den neuen Ventilen vom Typ EVN3.0H stellt IEP Technologies den Anwendern eine weitere Verbesserung der bewährten Technologie zur Verfügung, die eine Kostenreduktion ermöglicht: Das „H“ im Modellnamen steht für „Hygienic“. Durch einen hygienischen Abschluss, der zum Prozess in der Anlage hingewandt ist, lassen sich Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit und Sicherheit effizient handhaben.

Hygiene und Kosteneffizienz im Einklang

Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen kommt der Grundflansch des Ventils infolge einer Änderung der Sitzkonstruktion nicht mehr mit dem Produkt im Prozess des Anwenders in Berührung. Direkter Kontakt besteht lediglich durch die Dichtung und die Ventilplatte aus Edelstahl. Diese Neuerung bildet eine Grundlage, um Kosten für Ventile in der Nahrungsmittelindustrie zu reduzieren. Darüber hinaus punkten die Ventile EVN3.0H mit einer optimierten Dichtung.

„Hohe Explosionsschutz-Standards für die besonderen Erfordernisse der Nahrungsmittelindustrie, die sich kosteneffizient realisieren lassen, bilden eine entscheidende Basis für zukunftsfähige Prozesse in den Anlagen der Anwender“, erklärt Markus Häseli, Director of Sales Europe bei IEP Technologies. „Mit der Weiterentwicklung unseres Portfolios und den neuen Ventilen vom Typ EVN3.0H setzen wir einen Impuls dafür, dass zuverlässiger und hochwertiger Schutz für Mitarbeiter, Anlagen und Endverbraucher unter wirtschaftlich attraktiven Bedingungen möglich wird.“



Über IEP Technologies

IEP Technologies ist ein auf aktiven und passiven Explosionsschutz von Industrieanlagen spezialisiertes Unternehmen des HOERBIGER Konzerns. Industrielle Sicherheits- und Explosionsschutz-Lösungen von IEP Technologies schützen Menschen und Anlagen. Der HOERBIGER Konzern ist weltweit in führender Position in den Geschäftsfeldern der Kompressortechnik, Antriebstechnik und Hydraulik tätig. 6.800 Mitarbeiter erzielten 2016 einen Umsatz von 1,067 Milliarden Euro. Die Marke HOERBIGER steht für Komponenten und Serviceleistungen mit hohem Kundennutzen für Kompressoren, Industriemotoren und Turbinen, für Automobilgetriebe sowie für vielfältige Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.

Der HOERBIGER Geschäftsbereich Safety Solutions liefert umfassende Sicherheitslösungen für zahlreiche industrielle Anwendungen. Das Ziel: Leben zu schützen durch ganzheitlichen Explosionsschutz. Dafür stehen bei HOERBIGER die Marken IEP Technologies und Newson Gale. IEP Technologies ist der System- und Servicespezialist für den gesamten Prozess des Explosionsschutzes bei Anwendungen mit Stäuben und Gasen. Newson Gale bringt Know-how und jahrzehntelange Erfahrung im Schutz von Anlagen gegen Gefahren durch elektrostatische Aufladung ein.

