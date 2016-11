Jetzt noch anmelden und sich für 2017 aktuell informieren! Inhalte dieses IFRS Update -Seminars sind insbesondere die Neuerungen der IAS und IFRS Regelungen, die vom IASB verabschiedet worden sind und ab 2018 oder teilweise auch erst ab 2019 umgesetzt sein müssen.

Neuigkeiten zur Erlösrealisierung (IFRS 15) und Schnittstellen zu IFRS 9 (Finanzinstrumente) werden besprochen. Auch alle Änderungen des HGB inkl. Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) werden behandelt. Themenschwerpunkte sind:

• Disclosure Initiative

• Beurteilung von Rückstellungen im Niedrigzinsumfeld

• Erlöse aus Verträgen mit Kunden - IFRS 15

• Neuerungen in der Konzernbilanzierung

• Leasingverhältnisse IFRS 16

Neben einem intensiven und praxisorientierten Seminar erhalten die Teilnehmer umfangreich und exklusive Unterlagen zu allen IFRS – Themen und ein persönliches Zertifikat über die Teilnahme.

Das IFRS Update -Seminars 2016 wendet sich an Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die nach IFRS bilanzieren und an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen und Finanzierung, die über IFRS-Grundkenntnisse verfügen.

Alle Informationen mit der Anmeldung zum dieses IFRS Update -Seminar 2016 sind auf der Internetseite des Wirtschaftscampus unter https://www.wirtschaftscampus.de/se..../ifrs/ifrs-update-seminar veröffentlicht oder können persönlich und unverbindlich beim Wirtschaftscampus angefordert werden.

Termin: 01.12.2016

Uhrzeit: 9:00 - 17:00 Uhr

Ort: Mövenpick Restaurant Nürnberg AirportAirport Terminal 1 / 1. OGFlughafenstr. 10090411 Nürnberg

Die Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH und ihre Mitarbeiter besitzen seit über 15 Jahren Erfahrungen im Bereich der buchhalterischen und betrieblichen Weiterbildung und als Veranstalter von betriebswirtschaftlichen Seminaren, Workshops, Jahres-Updates und Inhouseschulungen. Das Leistungsangebot des Wirtschaftscampus beinhaltet die Lehrgangssegmente Certified Chief Compliance Officer, Certified IFRS Accountant, Certified Junior- und Senior Accountant, Bilanzbuchhalter /-in (IHK), Bilanzbuchhalter /-in International (IHK) und English for Accountants.