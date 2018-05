IFRS Update Seminar – München am 21. Juni 2018 – Jetzt noch buchen..

Aktuell und praxisorientiert! - Alle aktuellen Themen zu IFRS / IAS in 2018 / 2019!

Das IFRS Update -Seminars 2018 wendet sich an Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die nach IFRS bilanzieren und an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Leasing und Finanzierung.

Alle Informationen mit der Anmeldung zu diesem IFRS Update -Seminar 2018 finden Sie auf der Internetseite des Wirtschaftscampus unter: https://www.wirtschaftscampus.de/se..../ifrs/ifrs-update-seminar .

Inhalte des IFRS-Seminars sind unter anderem:

A. Aktuelle Prozesse, Entwicklungen und Pläne

• Bericht über aktuelle neue Entwürfe des IASB

• Aktuelle Entwicklungen im Handels- und Steuerrecht

B. Implementierung von IFRS 9 bei Industrieunternehmen

• Klassifizierung und Bewertung von Beteiligungen

• Erstmalige Anwendung von IFRS 9

C. Neuerungen in der Konzernbilanzierung

• Währungsumrechnung im Konzernabschluss E-DRS 33

• Verbesserungen an IFRS 8 „Geschäftssegmente“ und IAS 34

D. Implementierung von IFRS 15

• Systematik der Umsatzrealisierung und Anwendungsfragen

• Erstanwendung von IFRS 15

• Wechselwirkung von IFRS 9 und IFRS 15

E. Praktische Herausforderungen bei Analyse nach IFRS 16

• Definition Leasingverhältnis

• Systematik der Leasingbilanzierung

• Wechselwirkung IFRS 15 und IFRS 16

Neben einem intensiven und praxisorientierten Seminar erhalten die Teilnehmer umfangreich und exklusive Unterlagen zu allen IFRS – Themen und ein persönliches Zertifikat über die Teilnahme.

Termin:

21.06.2018

Uhrzeit: 9:00 - 17:00 Uhr

Ort:

Conrad-Hotel de Ville

Schillerstr. 10

80336 München