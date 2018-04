IHK-zertifizierter Fortbildungsgang – Präsenzveranstaltung: Erwerben Sie innerhalb einer Woche alle Fähigkeiten zur Leitung eines Zahnarzt-MVZ!

Das Medizinische Versorgungszentrum nach § 95 SGB V ist als ambulanter Leistungserbringer aus der heutigen Versorgungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Vielerorts liefern MVZ einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung, indem angestellte Ärzte ohne eigenen Niederlassungswunsch in das ambulante Gesundheitswesen integriert werden.

Nun hat der Gesetzgeber durch das im Juli 2015 in Kraft getretene Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) zahnärztlichen Einzelpraxen neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet – der Weg zum Zahnärzte-MVZ ist frei!

An die Geschäftsführung eines zahnärztlichen MVZ werden Anforderungen gestellt, die nicht mit den Anforderungen an einen Praxisinhaber deckungsgleich sind. Die von der IHK zu Köln zertifizierte Fortbildung „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ stellt das nötige Hintergrundwissen aus über 10 Jahren spezifischer MVZ-Erfahrung bereit und vermittelt praxisnah alles Benötigte zum Aufbau und zur nachhaltig erfolgreichen Leitung eines zahnärztlichen MVZ oder deren Assistenz.

Das Besondere an diesem Fortbildungsgang ist weiterhin die kompakte 1-wöchige Veranstaltungsform sowie eine Kombination aus Seminareinheiten, praktischen Übungen und Diskussionen. Dadurch werden alle relevanten Themen und Inhalte innerhalb von einer Woche vermittelt. Das Erlernte kann von den Absolventen so umgehend in den beruflichen Alltag integriert und angewendet werden.

Nach bestandener IHK-Abschlussprüfung (lehrgangsinterner Test) berechtigt die Fortbildung dazu, persönlich den Titel „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ zu führen.

Die Dozenten des Fortbildungsganges sind ausgewählte Experten aus dem Bereich des ambulanten Gesundheitswesens mit Fokus auf den zahnärztlichen Sektor, wie z.B. die Rechtsanwälte für Medizinrecht Dr. Karl-Heinz Schnieder (Kanzlei kwm) und Jens-Peter Jahn (Kanzlei Dr. Halbe), Dentalmarkt-Experte Prof. Dr. Johannes Georg Bischoff, Steuerberater (Schwerpunkt Zahnarzt-Mandanten) Michael Laufenberg sowie GOZ-Abrechnungscoach und Spezialistin für Gebührenrecht Zahnärzte/MKG Janine Schubert (Leiterin Erstattungsservice Zahnärzte/MKG der BFS health finance GmbH).

Folgende Themen werden im Fortbildungsgang u.a. abgedeckt:

- Rechtliche Grundlagen

- Honorar-Abrechnung

- Gründung und Aufbau

- Strategie und Unternehmensentwicklung

- Finanzmanagement und Controlling

- Aufkauf von Zahnarztpraxen und deren Bewertung

- Steuerliche Grundlagen- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit- Kommunikation und Kooperation- Qualitätsmanagement und Arbeitsschutz

Die Fortbildung richtet sich an Zahnärzte und andere Gesundheitsberufe, Praxismanager/in, Betriebswirte, Juristen und andere Akademiker mit Bezug zum Gesundheitswesen und Anspruch oder Aussicht auf Leitung (oder deren Assistenz) eines zahnärztlichen MVZ.

Der nächste Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ findet vom 18. bis zum 23. Juni 2018 im Bildungszentrum der IHK Köln in Köln-Braunsfeld statt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter oder auf http://www.frielingsdorf-akademie.de – melden Sie sich direkt online für den Fortbildungsgang an.

Statten Sie der Frielingsdorf-Akademie bei Gelegenheit einen Besuch auf Facebook unter https://www.facebook.com/Frielingsdorf.Akademie/ ab – wir freuen uns auf Sie!