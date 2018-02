IHK-Fortbildung Praxismanager/in (IHK) - Arztpraxis / MVZ

Einwöchige durch die IHK zu Köln zertifizierte Fortbildung der Frielingsdorf-Akademie zum/r "Praxismanager/in (IHK) - Arztpraxis / MVZ" für MFA, Arzthelferin und Erstkraft.

Damit es in der Arztpraxis rund läuft und Spaß macht!

Der Erfolg der modernen Arztpraxis hängt auch im Wesentlichen von der Qualifikation und Effizienz des Praxisteams ab, das den Arzt entlastet und unterstützt. Im Idealfall laufen viele Arbeiten und Vorgänge reibungslos im Hintergrund, ohne dass die Praxisleitung eingreifen muss. Um dieses Ziel trotz üblicher Personalfluktuation zu erreichen, sollte jedes Praxis-Team von tragenden Säulen gestützt werden: Medizinische Fachangestellte (MFA), Arzthelferinnen und Erstkräfte mit engem Kontakt zur Praxisleitung und zu den Kollegen, die Initiative zeigen und die Vorstellungen des Arztes im Praxisalltag umsetzen.

Zur Praxismanager/in (IHK) innerhalb von 1 Woche!

Der Unterschied unseres durch die IHK zu Köln zertifizierten Fortbildungsgangs "Praxismanager/in (IHK) - Arztpraxis / MVZ" zu anderen Fortbildungs-Angeboten besteht in der besonderen Kombination aus Vorträgen und Übungen, die eine intensive und kompakte Vermittlung der Inhalte in einer Woche garantiert! Das Erlernte kann danach umgehend in den beruflichen Alltag integriert und angewandt werden.

Nach Abschluss der 1-wöchigen Fortbildung sind die MFA in der Lage, Strukturen in Praxisabläufen zu erkennen und zu verbessern sowie das Praxis-Team zu leiten und zu koordinieren. Durch Schulungseinheiten zu Honorar-Abrechnung, Umgang mit der Praxis-EDV und Praxis-Marketing werden wertvolle Kenntnisse erworben, die unmittelbare Auswirkung auf den wirtschaftlichen Erfolg der Praxis haben.

Darüber hinaus berechtigt die IHK Fortbildung nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung (lehrgangsinterner Test), den Titel "Praxismanager/in (IHK)" zu führen.

Unsere Fortbildungs-Teilnehmer profitieren vom Wissen und den langjährigen Erfahrungen unserer anerkannten Dozenten aus verschiedenen Bereichen des ambulanten Gesundheitswesens, wie z.B. Juristen, Betriebswirte, Ärzte, Steuerberater, Vertreter öffentlicher Körperschaften und Kommunikations-Trainer. Die IHK Fortbildung zum/r "Praxismanager/in (IHK) - Arztpraxis / MVZ" deckt u.a. die Bereiche Praxismarketing und Personalplanung, Kassenabrechnung und Privatliquidation, Praxis-Organisation, Qualitätsmanagement in der Praxis sowie Patientenmanagement und Teamarbeit, ab.

Die Fortbildung richtet sich an MFA, Arzthelferinnen, Erstkräfte sowie Betriebswirte/-wirtinnen und Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen - idealerweise mit Erfahrung in der Praxisarbeit.

Der nächste Fortbildungsgang "Praxismanager/in (IHK) - Arztpraxis" findet vom 16. bis 20. April 2018 im IHK-Bildungszentrum in Köln statt. Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter oder auf www.praxismanager-fortbildung.de. Hier können Sie sich direkt online für die IHK-Fortbildung "Praxismanager/in (IHK) - Arztpraxis / MVZ" registrieren.

Statten Sie der Frielingsdorf-Akademie bei Gelegenheit einen Besuch auf Facebook unter https://www.facebook.com/Frielingsdorf.Akademie/ ab – wir freuen uns auf Sie!