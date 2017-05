INTERNATIONALES PFINGSTTURNIER BEIM VFL JÜCHEN-GARZWEILER

Die Champions League und Bundesliga zu Gast im Rhein-Kreis Neuss? Nicht ganz, aber das Teilnehmerfeld des internationalen Pfingstturniers in Jüchen kann sich wieder einmal sehen lassen: Unter anderem haben Spitzenvereine wie Manchester City, AC Mailand, Rapid Wien, 1. FC Köln oder Bayer Leverkusen die Teilnahme mit ihren U8-Teams zugesagt.

Der VfL Viktoria mit seiner Jugendabteilung hofft auf viele Zuschauer.

Insgesamt treten 32 F-Jugend-Mannschaften beim Junioren-Cup an, der traditionell am Pfingstwochenende ausgetragen wird. Am Samstag, 03. Juni, wird die Vorrunde, bestehend aus nationalen Spitzenclubs sowie Top-Vereinen aus 7 Nationen aus ganz Europa, ausgespielt. Am Sonntag, 04. Juni, geht es mit der Gold-, Silber- und Bronzerunde weiter und die Sieger werden ermittelt. „Der VfL Viktoria schafft mit dem Turnier ein einmaliges Erlebnis für die Kinder in der Region und zeigt damit zugleich das starke Gemeinschafts-gefühl des gesamten Vereins“, erklärt Jugend-Geschäftsführer Norbert Lorenz die Hintergründe der Veranstaltung. Es ist die 4. Auflage des internationalen Pfingstturniers in Jüchen, das die Jugendabteilung des VfL Viktoria nach 2016 auch in diesem Jahr wieder komplett in Eigenregie organisiert. So wünscht sich der Verein zahlreiche Zuschauer, die die jungen Kicker fair und lautstark unterstützen. Der Eintritt beträgt 3,- EURO und kommt der Jugendabteilung des VfL zugute. Neben spannenden Fußballspielen erwartet die Besucher ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot sowie ein Rahmenprogramm für die ganze Familie.

4. Auflage des großen Jugendturniers am Samstag, 03. Juni, und Sonntag, 04. Juni, auf der Sportanlage an der Stadionstraße

[Großes Bild anzeigen]

Die Eckdaten des Internationalen Pfingstturniers im Überblick:

Termine:

- Samstag, 03. Juni 2017, ab 09:30 Uhr – Vorrunde

- Sonntag, 04. Juni 2017, ab 09:00 Uhr – Gold-, Silber- und Bronzerunde

Ort: Sportanlage Stadionstraße, 41363 Jüchen

Eintritt: 3,- EURO (inkl. 3 Wertmarken zu je 0,60 EURO für Verpflegung)

Weitere Informationen: http://www.vflviktoria.de

Jugendabteilung des VfL mit 11 Mannschaften in der Spielzeit 2016/17

Die Jugendabteilung des VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler besteht aktuell aus rund 250 Jugendlichen. Dabei sind alle Altersklassen vertreten, vom 4-jährigen Mini Bambini bis zum fast volljährigen A-Jugendlichen. Am aktuellen Spielbetrieb der Saison 2016/17 nehmen 11 Mannschaften teil, darunter eine U17 Mädchenmannschaft. Für die Ausbildung der Kinder stehen der Jugendabteilung neben dem Jugendvorstand fast 40 ehrenamtliche Trainer und Betreuer zur Verfügung. Darunter viele mit der Jugendtrainer C-Lizenz. Die ständige Weiterbildung der Trainer und Betreuer ist eines der Hauptziele des VfL Viktoria, denn neben dem Spaß am Fußball soll den Kindern auch die Möglichkeit der sukzessiven Weiter-entwicklung geboten werden. Für die neue Saison laufen die Vorbereitungen seit langem auf Hochtouren, damit der Verein auch in der Saison 2017/18 allen Ansprüchen gerecht werden kann.

Stützpunkt der Torwartakademie Benett, Fußballcamps mit Real Madrid und AS Rom

Das Streben nach professioneller Ausbildung von Jugendspielern und Trainern zeigt sich auch in den beiden neusten Coups, die der Verein landen konnte. So wird der VfL Jüchen/Garzweiler ab der kommenden Saison Stützpunkt der Torwartakademie Benett, einer privaten sowie unabhängigen Institution, welche im gesamt deutschsprachigen Raum (D-A-CH) Torhüter ausbildet. Wöchentliche Trainingseinheiten für Talente und Trainer aus der Region sowie Trainingscamps in den Schulferien sollen ab Sommer in Jüchen angeboten werden.

Damit nicht genug: In den diesjährigen Sommer- und Herbstferien bietet der Verein Fußballcamps in Kooperation mit dem AS Rom (01. – 04. August) und Real Madrid (23. – 27. Oktober) an.

Ansprechpartner für Presseanfragen und Vor-Ort-Berichterstattung:

Stefan Warth

VfL Jüchen-Garzweiler 08/09 e.V.

E-Mail:

Mobil: 0177-5975447