IP innovation at its best: Ein neues, hochmodernes TV Studio für Al-Araby

Wie Al-Araby mit Content Management und Content-Kontrolle Zuschauer begeistert.

Gegründet im Jahre 2015, operiert Al-Araby heute global mit Journalisten in über 20 Länder, die Nachrichten und Hintergrundberichte für die TV-Zuschauer und der Website liefern. Wegen des rasanten Wachstums des Senders, fand kürzlich ein Umzug in den Nordwesten Londons statt. Neben anderen Anforderungen war Al-Araby auf der Suche nach einer IPTV Lösung, die 22 unterschiedliche Content-Kanäle managen und deren Inhalte auf 150 PCs und 30 Bildschirme auf dem gesamten Gelände übertragen kann.Garland, unser zertifizierter und geschulter Partner in Großbritannien, entwickelte ein einzigartiges und kosteneffizientes Konzept. Unter Verwendung unserer enorm robusten und zuverlässigen IP Innovationen, wurde dieses erfolgreich umgesetzt und eine End-to-End Lösung geschaffen, die alle Kundenerwartungen erfüllt.

Der Content wird via Satellit, terrestrischer DVB Signale und in-house Kanäle zur Verfügung gestellt. Unsere leistungsfähige DVB Kopfstation wandelt Signale von 16 einzelnen Transpondern in IP Streams um. Die wichtigsten werden direkt in das TV Studio übertragen, wo sie mittels 6 zusätzlicher DMM DVB Satellite Blades überwacht werden.

Bis zu 12 in-house Kanäle laufen als HDMI- oder SDI-Signal in unseren ENC-400 Encoder, der in einem 1HE Gehäuse betrieben wird. Dort werden sie zu H.264 IP-Streams encodiert, um dann in das interne Netzwerk eingespeist zu werden.

Alle 22 HD Kanäle werden dem 150 köpfigen Team von Al Araby über unseren einfach auf PCs zu installierenden X-PLAYER zur Verfügung gestellt. Um alle Inhalte bequem und in perfekter Auflösung überwachen zu können, vertraute Garland auf unsere ICUE GRID Video Wall Lösung. In diesem Fall werden 16 HD-Kanäle zeitgleich und in beliebiger Reihenfolge präsentiert. Das Layout der Videowand kann individuell und jederzeit geändert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere Kanäle sehr einfach und in kürzester Zeit hinzuzufügen. Daher überrascht es uns nicht, dass diese Installation zum Kernstück dieser wunderschönen neuen Einrichtung wurde.

Eingesetzte IPTV Hardware und Software auf einen Blick

Diese Teracue Produkte kamen in dieser einzigartigen Einrichtung zum Einsatz:

• Flexible and kosteneffiziente DVB Kopfstation

• ENC-400 Encoder

• X-PLAYER zur Ausspielung von HD Inhalten

• ICUE GRID Videowand