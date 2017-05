IPC2U GmbH aus Langenhagen neuer Distributor für IPO Technologie (FR)

Das E-Commerce-Unternehmen für Industrie PCs und der Hersteller aus Frankreich sind seit kurzer Zeit offizielle Partner.

Die IPC2U GmbH ist ab sofort berechtigt, die IPO-Produkte im DACH-Raum zu vertreiben.Das französische Unternehmen IPO Technologie gehört zur SIRENE-Gruppe und ist seit 1990 auf dem IPC-Markt vertreten, zum Portfolio gehören Industrie PCs, Panel PCs und Displays mit einem Fokus auf Touchbedienung.IPO hat sich auf die Fahnen geschrieben, seinen Kunden hochwertige Produkte mit hoher Langlebigkeit und Robustheit zu bieten. Dabei werden verschiede Formfaktoren geboten, unter anderem auch spezielle Formate wie Panelmount und Rackmount. Die zwei vorhandenen Produktionseinheiten sorgen dafür, dass sowohl kleine, große als auch mittlere Produktionsserien gestemmt werden können. Dank der über 25 Jahre Erfahrung im Monitorbereich setzt IPO in der technischen Weiterentwicklung Akzente. Alle verbauten Komponenten werden händisch ausgewählt: CPU, Speicher, Bildschirm und Gehäuse. Dank des modularen Aufbaus verfügen alle Produkte über eine breite Bandbreite an möglichen Anschlüssen um ihre industriellen Anforderungen bestens zu erfüllen. Die zwei prominentesten Produktfamilien der Franzosen möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen.Da wäre zum einen die ODYSSEE Reihe, welche aus lüfterlosen Touchscreen Panel PCs besteht, die in verschiedenen Bildschirmgrößen von 15,6“ bis 21,5“ erhältlich sind. Die Geräte sind IP66 zertifiziert und verfügt über ein internes Netzteil. Das rostfreie Stahl-Gehäuse ist robust und hygienisch zu gleich, ideal für Anwendungen in der Lebensmittelbranche. Alle Modelle verfügen über USB 3.0, 2x RS-232, DisplayPort und 2x Gigabit-Ethernet sowie einen Audioausgang.

Die FUTURA-Produktfamilie setzt sich aus rugged fanless Panel PCs zusammen, welche vor allem durch Design und Ergonomie überzeugen. Das smarte Design, der Breitbild-Multitouch-Bildschirm sowie das IP-65 zertifizierte Frontpanel machen dieses Gerät zu einem vielseitig einsetzbaren Schmuckstück. Der praktische Griff erleichtert den Transport, Prozessor, Displaygröße und Anschlüsse sind individuell anpassbar. Die Stromversorgung erfolgt auch hier intern.Neben dem überzeugenden Support ist vor allem die Langzeitunterstützung seitens IPO erwähnenswert, welche 5 Jahre beträgt.