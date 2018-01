ISE 2018: Toshiba stellt bisher größtes Portfolio an Digital Signage Lösungen vor

Neuss, 23. Januar 2018 – Auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2018 in Amsterdam feiert die Toshiba Business Display Solutions Sparte fünf Jahre auf dem europäischen Business Display-Markt.

Das Unternehmen präsentiert dort vom 6. bis 9. Februar an Stand 3-C120 zahlreiche neue Hard- und Software-Lösungen. Passend zum Jubiläum hat Toshiba ambitionierte Wachstumsziele sowie eine größere Produktvielfalt als je zuvor im Gepäck. In den vergangenen 12 Monaten wurde die Anzahl an Produkten mehr als verdoppelt – von 16 auf mittlerweile 36. Viele davon zeigt Toshiba – komplementiert durch zahlreiche Neuvorstellungen – auf der Display-Messe ISE.

Große Pläne für 2018

Toshiba kündigte bereits im Vorfeld der Veranstaltung große Ziele an: 2018 sollen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr doppelt so hoch ausfallen. Dem zugrunde liegt ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017, in dem das Unternehmen die Zahl der aktiven Partner um 75 Prozent steigerte. Zudem wurden durch Projekte im Nahen Osten, Fernost sowie in Afrika verschiedene neue Märkte erschlossen. Toshiba will 2018 an die positive Marktentwicklung anknüpfen und bis zu 25 Prozent des Umsatzes damit erzielen.

Partner, Bestandskunden und neue Produkte als Erfolgsrezept

Der Verkauf von Embedded Signage Modellen – entwickelt in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern wie M4B, SignStix, Deneva, Red-V und Assinfonet – generierte 2017 ein Fünftel des Jahresumsatzes. Auch in diesem Jahr legt Toshiba den Fokus auf die Zusammenarbeit mit Systemintegratoren und Software-Häusern. Die Kombination aus einem loyalen Kundenstamm und einem erweiterten Angebot an SoC (System-on-Chip)-basierten Produkten soll 2018 für rund 75 Prozent des Gesamtumsatzes sorgen. Zum Angebot gehören beispielsweise die 24/7 TD-P3 Serie (extra große UHD-Displays), die 24/7 TD-Q3 Serie (besonders helle Displays) und die TD-Y3 Serie (Videowandlösung). Alle drei Produktserien sind auf der ISE zu sehen und zeigen eindrucksvoll die Vielfalt der Toshiba Produktpalette im Digital Signage Bereich.

Fünf Jahre Business Display Solutions in Europa

“Die ISE 2018 wird für uns besonders spannend: Die Messe markiert unser fünfjähriges erfolgreiches Bestehen auf dem europäischen Business Display-Markt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir unsere ehrgeizigen Wachstumsziele für 2017 erreichen konnten. Diese beinhalteten die Bereitstellung einer umfassenden Palette an Lösungen, das Erschließen neuer Embedded-Signage- und Software-Partnerschaften sowie den Ausbau bestehender strategischer Beziehungen innerhalb Europas und darüber hinaus“, so Go Inoue, Vice President, Visual Solutions Business, Toshiba Europe GmbH. „Wir haben damit einen perfekten Ausgangspunkt, um unseren beindruckenden Wachstumskurs im Jahr 2018 fortzusetzen. Auf der ISE geben wir mit einem äußerst überzeugenden Line-up an Display-Lösungen den Startschuss dafür.“ Neben innovativen Hard- und Software-Lösungen wird sich Toshiba auch weiterhin darauf konzentrieren, vollständig kundenspezifisch konfigurierbare Lösungen anzubieten, die genau an die Bedürfnisse des Kunden anpassbar sind. Außerdem gehören Beratung und Support für die Integration der Lösungen zum Toshiba Service.

ISE 2018: Ein passendes Display für jede Herausforderung

An Stand 3-C120 präsentiert Toshiba auf der ISE eine Vielzahl an Displays, die den unterschiedlichsten Anforderungen diverser Branchen entsprechen: Ob Einzelhandel, innerhalb des Unternehmens, im Bildungsbereich oder im Schnellrestaurant – Toshiba hat das passende Display parat. Zu den vor Ort ausgestellten Produkten gehören zum Beispiel die brandneuen extra große 24/7 UHD-Displays der TD-P3 Serie. Die neuen großformatigen Displays der TD-P3 Serie mit einer UHD-4K Auflösung sind in Größen von 75 und 98 Zoll erhältlich und flexibel anpassbar, so lassen sich etwa mehrere Bildschirme zu einer großen Videowand verbinden oder in Reihe schalten.

Auch die kürzlich vorgestellte Videowandlösung TD-Y3 ist am Stand zu sehen: Die Direct-LED-IPS-Displays garantieren höchste Bildqualität und fügen sich dank der nur 3,5 mm schmalen Blende unauffällig in jede Umgebung ein. Innovative Touch-, Stretched- und Sprachassistenz unterstützte Lösungen gehören ebenfalls zu den präsentierten Produkten sowie zwei Kiosklösungen einschließlich einer Bestelllösung für Schnellrestaurants in Zusammenarbeit mit M4B. Außerdem zeigt Toshiba seinen „virtuellen Portier“, einen animierten Empfangsmitarbeiter von m.i.b., der Besucher via Touchfunktion begrüßt oder telefonisch mit einem gewünschten Ansprechpartner verbindet. Zusammen mit der Toshiba Display-Sparte sind auch ihre Embedded Signage Partner Deneva, M4B, Red-V und SignStix am Stand vertreten, ebenso wie das Unternehmen Assonet, das neue Lösungen für den Bildungssektor ausstellt.

Hinweis für Redakteure zum Kaufvertrag der Toshiba Visual Solutions Corporation zwischen der Hisense Electric Co., Ltd. und der Toshiba Corporation:

Im November 2017 wurde eine Einigung über den Verkauf von 95 Prozent der Anteile an der Toshiba Visual Solutions Corporation (TVS) an Hisense Electric Co., Ltd. (Hisense) erzielt. TVS erwartet sich von dem Inhaberwechsel eine Kompetenzsteigerung sowie die Möglichkeit, das bestehende Geschäft mit Display Solutions unter dem neuen Inhaber auszubauen. Die Toshiba Business Display Solutions Division, unter dem Dach der Toshiba Europe GmbH, ist überzeugt davon, dass dies eine großartige Gelegenheit ist, weiter zu wachsen und das Marktangebot auszubauen.

Über Toshiba

Seit über 140 Jahren trägt Toshiba mit innovativen Technologien dazu bei, die Wertschöpfung zu steigern und der Bevölkerung eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Toshibas Kerngeschäft umfasst die Bereitstellung einer Infrastruktur, die eine hohe Lebensqualität sowie ein modernes Umfeld ermöglicht. Getreu den Prinzipien des Leitgedankens der Toshiba Group, „Committed to People, Committed to the Future“, betreibt Toshiba ein weltweites Geschäft und trägt dazu bei, eine Welt zu schaffen, in der auch die zukünftigen Generationen bequem leben und sich wohlfühlen können.

Weitere Informationen über die Digital Products & Services von Toshiba sind unter

http://www.toshiba.de/businessdisplays erhältlich. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht oder auf der Toshiba Homepage unter dem Link http://www.toshiba.de/press/image-library/ .

