IVAN REBROFF - Gedenkkonzert :Erinnerungen an IVAN REBROFF

Anläßlich des 10. Todestages von IVAN REBROFF (27.2.20008) wird der URAL KOSAKEN CHOR, dessen Mitglied Rebroff in der 50er Jahren war, auf eine ausgedehnte Europatournee gehen und den Künstler huldigen und würdigen.

Motto: "IVAN REBROFF - Gedenkkonzert". Ein großer Teil des Programmes wird dem Künstler gewidmet und es werden seine Welterfolge zu Gehör gebracht, u.a. "Lara´s Theme" (Dr. Schiwago), "Es steht ein Soldat am Wolgastrand", "Eine weiße Birke", "Die Legende von den 12 Räubern", "Stenka Rasin", usw.

Konzipiert wurde das Programm in Zusammenarbeit mit Irma Weber, der ehemaligen Managerin und Vertrauten des Künstlers, der aus dem Kosakenchor kommend erst in Paris in seiner Paraderolle des Milchmann Tevje brillierte und von dort aus zum Weltstar wurde. Ob Klassik, Operette, Musical, sakrale Musik, insbesondere die der orthodoxen Kirche, internationale Folklore oder natürlich russische Folklore: Ivan Rebroff verstand es immer, sein Publikum zu begeistern. Über 8.000 Solokonzerte sprechen für sich! Mehrmals wurden Welttourneen durchgeführt. 49 Goldene Schallplatten und 1 Platin Platte aus Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Südafrika, USA, Kanada, Argentinien, Brasilien, Australien, Neuseeland, Fidschi-Inseln... sind das Resultat. In Deutschland gab es keine Show, in der Rebroff nicht zu Gast war. Gerne erinnert man sich an seine eigenen Shows in den 70ern, wo er Radio Eriwan präsentierte.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf der neu eingerichteten homepage

http://www.Ivan-Rebroff.com

Die aktuelle CD zur Tournee:

"Erinnerungen an Ivan Rebroff - URAL KOSAKEN CHOR"