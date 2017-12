IVU und BestMile starten Lösung für autonome Mobilität im öffentlichen Verkehr

Forschungskooperation für Verkehrsunternehmen mit fahrerlosen und fahrerbetriebenen Flotten

Berlin/Lausanne/San Francisco, 12. Dezember 2017 – Die vollständige Integration autonomer Fahrzeuge in traditionelle Verkehrssysteme – um Mobilitätslösungen anzubieten, die das ermöglichen, haben die IVU Traffic Technologies, führender Anbieter von Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr und Logistik, und BestMile, Anbieter der ersten Plattform für den Betrieb und die Optimierung autonomer und neuer Mobilitätslösungen, nun eine Partnerschaft geschlossen.

Gemeinsam starteten IVU und BestMile das Projekt „Autonomous Driving for Public Transport“, kurz „ADxPT“. Darin entwickeln und testen die beiden Unternehmen ein Demonstrationssystem, mit dem öffentliche Verkehrsunternehmen gemischte Flotten aus autonomen und fahrerbedienten Fahrzeugen integriert und effizient betreiben können. IVU und BestMile geht es dabei insbesondere darum, ihre Lösungen zu verknüpfen, um die Integration, das Echtzeitrouting und die Disposition beider Fahrzeugtypen zu ermöglichen.

IVU Traffic Technologies und BestMile starten gemeinsam das Projekt „ADxPT“ für die Integration und den effizienten Betrieb autonomer Fahrzeuge in gemischten Flotten aus autonomen und fahrerbedienten Fahrzeugen bei öffentlichen Verkehrsunternehmen (B

„Das ADxPT-Projekt wird wesentliche Erkenntnisse liefern und ist immens wichtig, um einen nahtlosen Übergang zur autonomen Mobilität zu gewährleisten. Wir sind stolz, bei diesem entscheidenden Schritt in die Zukunft des öffentlichen Verkehrs mit der IVU zusammenzuarbeiten“, sagt Raphael Gindrat, CEO von BestMile. „Der Betrieb von gemischten Flotten bildet den Grundstein für die autonome Verkehrsrevolution.“

Die Vorteile autonomer Mobilität liegen nicht alleine in autonomen Fahrzeugen, sondern vor allem auch in den Chancen, die sich aus ihrem gemeinsamen Einsatz in einem integrierten Verkehrsökosystem ergeben. Die Cloud-Plattform von BestMile ermöglicht den Betrieb und die Optimierung von autonomen Mobilitätsangeboten. Im Rahmen von „ADxPT“ bringt das Unternehmen seine Expertise mit dem praktischen Einsatz autonomer Fahrzeuge ein. Die IVU liefert ihre intelligenten Softwarelösungen für Flottensteuerung, Fahrgastinformation und Ticketing, mit denen Verkehrsbetriebe und Städte innovative Dienste anbieten können, die auf ihren spezifischen Verkehrsbedarf zugeschnitten sind. Gemeinsam entwickeln die beiden Unternehmen nun Mobilitätslösungen für autonome Flotten, die in traditionelle Verkehrssysteme eingebettet sind, einschließlich Fahrgastinformationssystemen, Einsatzplanung, Fahrplänen und anderen Anforderungen eines modernen Verkehrs.

„Autonome Mobilität wird die Grenze zwischen öffentlichem Verkehr und Individualverkehr verwischen“, erklärt Matthias Rust, COO von IVU Traffic Technologies. „Die Zusammenarbeit mit BestMile ermöglicht es uns, Erfahrungen aus erster Hand über den Einsatz autonomer Mobilitätslösungen zu sammeln, um auch in Zukunft weiterhin State-of-the-Art-Lösungen für Verkehrsunternehmen und Städte zu liefern.“

In einer Übergangsphase werden Verkehrsdienste in den nächsten Jahren autonome und fahrerbediente Fahrzeuge innerhalb derselben Flotte parallel betreiben. Wie effizient autonome Mobilitätsangebote im bestehenden Verkehrsökosystem eingesetzt, optimiert und integriert werden, wird sich direkt darauf auswirken, wie schnell und zu welchem Grad autonome Fahrzeuge weltweit angenommen werden.