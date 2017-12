IXOLIT würdigt dem 120-Jahr-Jubiläum des SK Rapid mit einer digitalen Zeitreise

Zum Gründungsjubiläum werden die 25.224 Seiten der Website www.skrapid.at um eine interaktive Zeitreise erweitert.Ein so eingesessener und emotional beladener Sportklub wie der SK Rapid hat an seine Website ganz besondere Ansprüche – schließlich ist diese ein wesentlicher Bestandteil der Fankommunikation. Rechtzeitig zum 120-Jahr-Jubliäum des Gründerklubs des SK Rapid erhält die Website ein weiteres innovatives Feature, das bislang kein anderer Fußballverein besitzt. Für die Projektumsetzung ist seit vielen Jahren die IXOLIT GmbH verantwortlich, der IT-Profi aus der Wiener Mariahilfer Strasse.

„Unsere digitale Kundenkommunikation ist essentiell für uns“, erzählt Mag. Lorenz Kirchschlager, verantwortlich für Marketing bei den „Grünen“ aus Wien-Hütteldorf. „Was wir wollen, ist eine „Bestmögliche User-Experience und Performance“. Das bedeutet, dass unsere Website auch zu Spitzenzeiten hochperformant sowie responsive, also auf allen Endgeräten, ob Tablets oder Mobilgeräte, funktionieren muss. Immerhin kommen 70% des Traffics von mobilen Endgeräten.“ Die Zugriffsraten auf die Website des SK Rapid sind nämlich höchst unterschiedlich und von Spitzen geprägt – diese finden etwa rund um Spiele oder besondere Ereignisse (z.B. Kartenvorverkauf, Transferzeiten, etc.) statt.

Um sie zu adressieren, nutzt IXOLIT eines der weltweit schnellsten Content Delivery Networks (CDN), um Usern blitzschnelles Surfvergnügen zu ermöglichen. Das bedeutet: Unabhängig davon, wo auf der Welt sich die Rapid-Fans gerade befinden, für das Abspielen von Inhalten, beispielsweise Videos, wird der jeweils geographisch nächste Server angesprochen und somit die kürzeste Route für die Auslieferung der Daten gewählt. Das verhindert lange Ladezeiten, sorgt für hervorragende Qualität, zuverlässigen Service und eine bessere User-Experience.

Die Website muss absolut ausfallssicher sein, auch zu Spitzenzeiten: Schließlich laufen auch Fanshop, der Kartenverkauf oder Reisebuchungen (zu Auswärtsspielen) darüber. „Wenn wir wo antreten, dann wollen wir dies als digitaler Innovator, sozusagen als ‚First Mover’, machen“, berichtet Kirchschlager von der Mission, die den traditionellen Wiener Sportklub bei seinem digitalen Auftritt antreibt. „So haben wir viele Überraschungseffekte umgesetzt, wie etwa Videos auf allen Seiten oder das anklickbare grün-weisse-Band, das Fans zu vielen hochwertigen, teilweise auch historischen Infos über den Sportklub bringt.“

Jährliche Steigerung der Zugriffszahlen um 35 bis 40%

Mehr als eine Million Zugriffe gibt es auf die SK Rapid-Website pro Jahr, und jährlich steigt diese Zahl um 35 bis 40%. Jetzt im Herbst 2017 feiert der Sportklub sein 120jähriges Gründungsjubiläum. 1897 wurde der Vorgängerverein, der sogenannte „1. Wiener Arbeiter Fußball-Club“ aus der Taufe gehoben, der später in den SK Rapid überging. „Um unseren Geburtstag zu würdigen und den Fans ein interaktives Erlebnis zu bescheren, haben wir auf unserer Webseite eine sogenannte Zeitreise realisiert“, schildert Kirchschlager. Diese Zeitreise beginnt 1897 und stellt digital alle historisch wichtigen Momente des Wiener Fußballklubs mittels Text und Bewegtbild dar. Dieses digitale „Museum“ ergänzt das Rapideum, das Vereinsmuseum des SK Rapid, welches täglich im Allianz-Stadion in Wien zu besichtigen ist.

Zur Umsetzung ihrer digitalen Inhalte und für das Hosting der Website arbeitet der SK Rapid mit dem Wiener IT-Unternehmen IXOLIT zusammen. IXOLIT ist ein Full-Service Dienstleister für komplexe, hochverfügbare und high-traffic-Webprojekte. „Was wir an IXOLIT schätzen, sind die Innovationskraft, die proaktive Herangehensweise und ihre Lösungsorientierung“, berichtet Mag. Lorenz Kirchschlager. „Die Zusammenarbeit ist von höchster Professionalität einerseits und viel Herzblut andererseits geprägt. Eine derartige Kombination findet man selten. Dazu kommen absolute Zuverlässigkeit und Kreativität. Die Idee zur ‚Jubiläums-Zeitreise’ beispielsweise stammt von IXOLIT und ist ein Geschenk zum Jubiläum an unseren Verein. Es war eine Freude, sie gemeinsam mit dem IXOLIT-Team umzusetzen.“

Userfreundlichkeit: Erweiterung um die Sprache „Wienerisch“

Nicht nur die Jubiläums-Zeitreise, sondern auch die Website selbst wurde von IXOLIT programmiert. „Die Zusammenarbeit mit Rapid ist so angenehm, produktiv und vor allem partnerschaftlich, dass wir gerne die sogenannte ‚Extra-Meile’ gehen“, erzählt IXOLIT CCO Stefan Kjaer. „Während unserer Kooperation wurde die Website beispielsweise um die Sprache ‚Wienerisch’ erweitert, und viele Ideen ließen sich via Marketing-Aktionen gemeinsam mit Partnern und Sponsoren umsetzen. Ohne das innovative Team bei Rapid wäre das nicht möglich gewesen.“ Wartung, Hosting, Business SMS-Versand und die werbliche Vermarktung der Website liegen ebenfalls in den Händen der IT-Profis in Wien 6. „Wir freuen uns, dass wir alle Dienstleistungen aus einer Hand bekommen“, so Kirchschlager abschließend, „und noch dazu aus so kreativer und verlässlicher.“

