Das zweite Working Equitation Turnier fand zwischen dem 20. und 23.07.2017 auf El Rocio am Chiemsee statt.

Geprüft wurde in den Disziplinen Dressur, Trail, Speed Trail und nicht zuletzt Rinderarbeit. Mehr als 100 Teilnehmer aus über zehn Ländern sind in acht Klassen an den Start gegangen. Unter ihnen wurde ein hochwertiger Alpha Vaquero Sattel im Wert von über 3.400 € verlost, der je zur Hälfte von der Iberosattel Reitsport GmbH aus Freystadt und der Lederei Bleau aus Breitbrunn am Chiemsee gesponsert wurde.

Die Verlosung des Sattels galt neben Dressurvorführungen mit Lipizzanerhengsten und Ponys als Höhepunkt auf der Worker's Night am Samstag Abend im Festzelt. Schon vor der Verlosung zeigten viele Reiter und Besucher ein reges Interesse an dem ausgestellten Iberosattel Alpha Vaquero; einem Einzelstück aus moccabraunem Juchtenleder mit cognacfarbener Kammer, wozu die Beschläge aus edlem Messing besonders kontrastreich wirken.

Gewinnerin von Passform überrascht

Iberosattel und Lederei Bleau verlosten Sattel auf dem Working Equitation Turnier am Chiemsee

Direkt nach der Auslosung hat die Gewinnerin den Sattel auf ihrem Pony getestet und war überrascht, dass der Alpha Vaquero Sattel wie für ihr Pony gemacht zu sein schien. Nur an der Kammer musste der Sattel für ihr Pony etwas weiter gestellt werden, was Ralph Bleau direkt am nächsten Tag noch vor Ort erledigt hat. Durch den verhältnismäßig kurzen und unwuchtigen Aufbau des Sattels eignet sich der Alpha Vaquero auch für kleinere Pferde mit kürzerem Rücken.

Die Gewinnerin ist vom Komfort des gewonnenen Sattels begeistert. Sie berichtete, dass sie über den bequemen und tiefen Sitz hinaus insbesondere vom Aufbau der Pauschen überzeugt ist, was für ein Sicherheitsgefühl Sorge trägt. Sie befinde sich mit ihrem Pony derzeit nach einer Verletzung in der Muskelaufbauphase und ist entsprechend froh, den von Iberosattel und der Lederei Bleau gesponserten Alpha Vaquero Sattel mit der breiten Auflagefläche der Sattelkissen für erhöhten Sitzkomfort gewonnen zu haben.