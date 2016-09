'Ich bin der Typ' Cyberschlager Oktoberfest Konzert in Gauting: nächste Station der Michel Montecrossa Tour

Das ‘Ich bin der Typ’ internationale Cyberschlager Oktoberfest Konzert von Michel Montecrossa und seiner Band The Chosen Few präsentiert am 1. Oktober 2016 im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München von 22:00 bis 24:00 Top Gute-Laune Cyberschlager Musik.



Zum Konzert ist die Michel Montecrossa Audio-CD ‘Ich bin der Typ’ mit 17 seiner international deutsch-englischen Hit-Songs erhältlich. Das ‘Ich bin der Typ’ Cyberschlager Oktoberfest Konzert bringt die beste Seite Deutsch-weltoffener Lebensart mit ihrem positiven Frohsinn, ihrer Geselligkeit und unkomplizierten Herzlichkeit. Die gute-Laune ‘Ich Bin Der Typ’ Cyberschlager Songs singen mit der Stärke der Freude und des Glücklichseins von echten Empfindungen, die direkt aus dem Leben kommen.Zum Konzert ist die Michel Montecrossa Audio-CD ‘Ich bin der Typ’ mit 17 seiner international deutsch-englischen Hit-Songs erhältlich. Michel Montecrossa sagt über das ‘Ich bin der Typ’ Cyberschlager Oktoberfest Konzert im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München:

“Mit dem ‘Ich bin der Typ’ Oktoberfest Konzert bringe ich international zwei-sprachig Deutsch/Englischen Cyberschlager zu einem weltweiten Publikum. Cyberschlager zeigt die beste Seite Deutsch-weltoffener Lebensart mit ihrem positiven Frohsinn, ihrer Geselligkeit und unkomplizierten Herzlichkeit. Die gute-Laune ‘Ich Bin Der Typ’ Cyberschlager Songs singen mit der Stärke der Freude und des Glücklichseins von echten Empfindungen, die direkt aus dem Leben kommen.” Plakat: Michel Montecrossa's ‘Ich bin der Typ’ Cyberschlager Oktoberfest Konzert

[Großes Bild anzeigen] 1. Oktober 2016

22:00 – 24:00

im Michel Montecrossa Rock Vision Diner

des Filmaur Multimedia Haus

Danziger Str. 1

82131 Gauting (bei München)

Tel. 089-850 8555 Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage

http://www.MichelMontecrossa.com Michel Montecrossa Audio-CDs, Downloads, DVDs und Bücher im Mirapuri-Shop

http://www.Mirapuri-Shop.de

