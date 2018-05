Mit der Lebensgeschichte von Michael Röhrdanz landete die Autorin Hera Lind unter dem Titel "Der Mann, der wirklich liebte" einen Bestseller.

Seine bewegende Geschichte, in der er um das Leben seiner im Wachkoma liegenden Frau und des noch ungeborenen Kindes kämpfte, rührte tausende zu Tränen und machte vielen anderen Menschen Mut. Jetzt ist die Fortsetzung erschienen. Der Titel des Buches lautet "Ich schick dir einen Schmetterling".

Michael Röhrdanz ist ein Synonym für Liebe, Hingabe und Kampf! Als seine Frau Angela, im dritten Monat schwanger, ins Wachkoma fällt, muss er sich einer der schwersten Herausforderungen seines Lebens stellen – und bewältigt sie! Angela findet zurück ins Leben.

Doch es ist nur ein Aufschub, denn neunzehn Jahre später verstirbt sie überraschend nach einem Kuraufenthalt. Jahre der Trauer, Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit folgen; ein Dasein wie in einer wabernden Nebelwand. Hin und her gerissen zwischen Unverständnis, Hilflosigkeit und Zorn auf ein erbarmungsloses Schicksal, findet er jedoch plötzlich wieder die Kraft, nach vorn zu schauen. Geheimnisvolle Schriftstücke aus dem Nachlass seiner geliebten Frau weisen ihm einen neuen Weg.

Ich schick dir einen Schmetterling, (c) Romantruhe

Und es geschieht etwas, womit er niemals gerechnet hat …



Das neue, von Michael Röhrdanz persönlich geschriebene Buch, erzählt sein weiteres Leben und seine Erfahrungen mit Koma-Patienten. Mit seinem Engagement möchte Michael Röhrdanz die Aufmerksamkeit auf Wachkoma-Patienten wecken, anderen Menschen helfen, die sich in ähnlich schier ausweglosen Lebenssituationen befinden, wie er damals.

Zusammen mit dem Verlag Romantruhe unterstützt er die Aktion Lichtblicke e. V. Von jedem verkauften Buch erhält Aktion Lichtblicke einen prozentualen Anteil. Herr Röhrdanz macht außerdem bei seinen Lesungen und den vom Verlag durchgeführten Veranstaltungen mit separat aufgestellten Spendenboxen auf die Aktion Lichtblicke aufmerksam.

Machen Sie mit und Spenden Sie direkt für die Aktion Lichtblicke e. V unter dem Kennwort: Michael Röhrdanz

Spendenkonto bei der Sozialbank Köln

IBAN: DE78 3702 0500 0000 0070 70

BIC: BFSWDE33XXX

„Geleitwort des Autors“

Nach dem unverhofften und ungewöhnlichen Tod meiner Frau Angela fiel ich seelisch in ein tiefes Loch, aus dem ich glaubte, nie mehr herauszukommen. Auch ereigneten sich Vorfälle, die ich erst später zuordnen konnte. Für mich standen zunächst meine beiden Enkelkinder an erster Stelle, die noch immer bei mir wohnen und deren Vollzeitpflegschaft ich als Pflegevater übernommen habe.

Meine Aktivitäten für Kinder, die ins Wachkoma gefallen waren, hielt ich zunächst bei. Als sich dann mein neuer Lebensweg abzeichnete, beschloss ich, diesen Roman zu schreiben.

Ich habe alle Informationen und Erlebnisse gewissenhaft verarbeitet, erhebe jedoch keinen Anspruch auf medizinische Richtigkeit. Die Geschehnisse in diesem Buch haben sich wie beschrieben zugetragen. Dennoch unterliegen einige Dialoge und Details der Handlung der künstlerischen Freiheit. Ich habe die Namen aller Personen geändert, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, nur von meiner verstorbenen Frau und meiner neuen Lebensgefährtin nicht. Ebenfalls unverändert sind die Namen der drei Personen, die mich so tatkräftig bei vielen Benefizveranstaltungen für Kinder, die ins Wachkoma fielen, unterstützen. Das sind Herr Jürgen Renfordt, Moderator und Schlagersänger von WDR 4, sowie Frau Karin Clement, ehemalige Schirmherrin von „Lichtblicke“ und ihr Gatte Wolfgang Clement, Ministerpräsident a.D. von Nordrhein-Westfalen.

Das Buch "Ich schick dir einen Schmetterling" ist ab sofort im Buchhandel unter ISBN 978-3-86473-334-5 erhältlich. Es kann aber auch als E-Book in allen gängigen Formaten und Shops bestellt werden.