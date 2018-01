Igloo 5 führt in die nächste Generation der Kapitalmodellierung

Frankfurt/Köln, 16. Januar 2018 — Willis Towers Watson, eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Advisory, Broking und Solutions, führt mit Igloo 5 ein wichtiges Update seiner marktführenden Finanzmodellierungsplattform ein.

Mit der 64-Bit-Anwendung geht Willis Towers Watson die ersten Schritte im Projekt „Igloo Next Generation“ – einem Fahrplan zur kompletten Umgestaltung von Igloo, welcher moderne IT-Entwicklungen einschließlich Cloud-Technologien umfangreich nutzt und dabei die Features beibehält, die Igloo zum Marktführer für Kapitalmodellierung gemacht haben. Igloo 5 bringt eine Reihe von Verbesserungen mit sich wie zum Beispiel:

• Deutlich verbesserte Modelllaufzeit

• Möglichkeit zur vollständigen Implementierung in der Cloud

• Volle Kompatibilität zu bisherigen Versionen zur nahtlosen Nutzung bestehender Kundenmodelle

• 64-Bit-Anwendung zur Unterstützung von Modellen beliebiger Größe und Anzahl von Simulationen

Flexible Implementierung senkt Kosten

Igloo 5 nutzt die neuesten Software-Technologien, um eine deutliche Leistungssteigerung und Kostenkontrolle auf lokaler und Cloud-Infrastruktur zu erreichen. Michael Klüttgens, Leiter der Versicherungsberatung bei Willis Towers Watson, sagt: „Die ersten Leistungsindikatoren sind sehr spannend, da die Modelle viel schneller laufen als bisher. Entscheidend ist jedoch, dass Igloo nun mit einem neuen Lizenzierungsrahmen in der Cloud eingesetzt werden kann, wodurch Nutzer ihre Gesamtbetriebskosten erheblich senken können.”

Versicherer können Igloo 5 bequem lokal oder in der Cloud implementieren. In Kombination mit der Leistungsfähigkeit der Cloud können Nutzer die Performance besser skalieren, um kurzfristigen Mehrbedarf zu decken oder bei geringer Auslastung auf ein Minimum zu reduzieren.

Kompatibel mit bestehenden Kundenmodellen

Das Software-Update bietet außerdem ein hohes Maß an Kompatibilität mit früheren Versionen von Igloo, so dass bestehende Nutzer von den Vorteilen der neuen Version profitieren. Dafür sind keine Investitionen in die Überarbeitung bestehender Modelle erforderlich. Klüttgens kommentiert: „Wir berücksichtigen die Investitionen in Igloo, die unsere Kunden über die Jahre getätigt haben. Darum streben wir bei der Entwicklung immer an, die besten neuen Technologien einzusetzen und gleichzeitig zu garantieren, dass bestehende Kundenmodelle weiterhin gut funktionieren.”

Igloo bietet nach wie vor auch eine Reihe gebrauchsfertiger Modelle an, einschließlich eines vollständigen ökonomischen Kapitalmodells und einer kompletten Implementierung der Solvency-II-Standardformel. Mit diesen Tools können Anwender die Vorteile von Igloo schnell und ohne Programmierkenntnisse nutzen.



ÜBER IGLOO

Igloo ist die führende Modellierungsplattform der Versicherungsbranche für Sachversicherer und zeichnet sich durch Transparenz und Skalierbarkeit aus. Seit mehr als 15 Jahren steht Igloo für Stabilität und Innovation im Zentrum der Modellierung von Versicherungsrisiken. Igloo unterstützt das Verständnis von Risiken im Unternehmen und bietet die Plattform für regulatorische und ökonomische Kapitalmodellierung sowie eine breite Palette weiterer Anwendungen, wie z.B. Rückversicherungseinkauf, Geschäftsplanung und flexible Unterstützung bei Geschäftsentscheidungen. Igloo unterstützt weltweit mehr als 130 Versicherungsgruppen mit mehr als 1.500 Einzellizenzen.

ÜBER INSURANCE CONSULTING AND TECHNOLOGY (ICT)

Willis Towers Watsons Geschäftsbereich Insurance Consulting and Technology hat über 1.200 Mitarbeiter, die in 35 Märkten weltweit tätig sind. ICT ist ein führender Anbieter von Beratung, Lösungen und Software – vor allem für die Versicherungswirtschaft. Die Leistungen helfen den Kunden, Risiken und Kapital zu managen, die Unternehmensleistung zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu schaffen – durch Fokussierung auf Finanzberichterstattung, regulatorisches Reporting, Unternehmensrisiko- und Kapitalmanagement, M&A, Unternehmensrestrukturierung, Produkte, Pricing, Business Management und Strategie.