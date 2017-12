Ihren Redeverpflichtungen können Sie künftig gelassener entgegensehen

Oft ist es nicht der Redeauftritt selbst, der manchen den Schlaf raubt, sondern die Vorbereitung.

Sei es, weil es an Zeit oder Muße für die gründliche Vorbereitung fehlt, oder auch an zündenden Ideen für den Inhalt und seine Gliederung. Vielleicht will auch die Formulierung seiner Gedanken nicht so recht gelingen.

„Auch Reden ist Tun, und fällt vor allem vor Publikum einem Menschen oft schwerer als alles andere.“, meint Prof. Querulix. Da ist gründliche Vorbereitung mehr als die „halbe Miete“.

Nur gut, daß man nicht alles allein machen muß. Professionelle Hilfe bei der Redevorbereitung ist mit den Rede-Vorlagen von Redenschreiber Rüdenauer (http://www.ruedenauer.de/Redenschreiber/redenschreiber.html) schnell gefunden. Der seit mehr als 35 Jahren für namhafte Kunden arbeitende Ghostwriter bietet ausformulierte Redemanuskripte für so gut wie alle gängigen (und auch so manche anderen) Redeanlässe als Rede-Vorlagen an. Diese sind so aufgebaut, daß sie sehr einfach an die individuellen Wünsche eines jeden Nutzers und die besonderen Erfordernisse seiner Redeaufgabe angepaßt werden können. Dazu liefert Redenschreiber Rüdenauer Ideen, Hinweise und Anregungen im Text der Rede-Vorlagen gleich mit.

CD „166 perfekte Rede-Vorlagen – professionell geschriebene Texte als Hilfe für die schnelle Redevorbereitung“, beim Verlag 39,95 Euro inkl. Versand

Einfacher kann Redevorbereitung gar nicht sein.

Maßgeschriebene Texte, vor allem zu Sachthemen rund um die Gebiete, Wirtschaft, Führung, Gesellschaft sind die Spezialität des Redenschreibers. Qualitativ hohe Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen, ist für ihn selbstverständlich. Davon zeugen auch seine Rede-Vorlagen – die ideale Unterstützung bei der Selbst-Vorbereitung seiner Kunden.

Die Rede-Vorlagen stehen auch in kleineren oder größere Zusammenstellungen als eBooks, auf CD oder in Form eines laufend aktualisierten Fundus auf der WebSite von Redenschreiber Rüdenauer unter http://www.redenschreiber.ruedenauer.de/Rede-Vorlagen/rede-vorlagen.html zur Verfügung. Insgesamt sind es ca. 1.600 vortragsreife Manuskripte – ideale Grundlagen für die schnelle eigene Redevorbereitung.

Den Fundus können Sie auf der WebSite des Redenschreibers einsehen. Für die Pflege des Fundus und die Bestellabwicklung fällt nur ein geringes Bearbeitungsentgelt von 6,99 Euro pro Rede-Vorlage an.

Für diejenigen, die ihren Redenschreiber gern bei sich haben möchten, hält Redenschreiber Rüdenauer Rede-Vorlagen als eBooks in drei Bänden bereit: 1. Perfekte Rede-Vorlagen für 60 persönliche, betriebliche und berufliche Rede-Anlässe im Betrieb und in der Öffentlichkeit, 2. Perfekte Rede-Vorlagen für 57 persönliche und familiäre Anlässe sowie das Vereinsleben, 3. Perfekte Rede-Vorlagen für 56 Chef-Reden im Betrieb und für den Betrieb. Allen Rede-Vorlagen ist jeweils eine Übersicht vorangestellt, aus der die Nutzer schnell ersehen können, wer jeweils zu wem aus welchem Anlaß in welcher Situation über was spricht.

Die große Alternative ist die CD „166 perfekte Rede-Vorlagen – professionell geschriebene Texte als Hilfe für die schnelle Redevorbereitung“. Auch auf der CD gibt eine den einzelnen Rede-Vorlagen vorangestellte Übersicht Auskunft darüber, wer zu wem aus welchem Anlaß in welcher Situation über was spricht. Einschließlich Versandkosten ist sie für 39,95 Euro zu haben, jede einzelne Rede-Vorlage also für nicht einmal 24 Cent.

Alle diese praktischen Hilfen für die schnelle Vorbereitung guter Reden gibt es beim Redenschreiber direkt, eBooks und CD auch beim eVerlag READ – Rüdenauer Edition Autor Digital (www.read.ruedenauer.de) sowie in allen guten (Internet-)Buchhandlungen.

