Illustratorin bietet Malkurs für Erwachsene

(Elmshorn - 17.1.2017) Unter Leitung der Elmshorner Illustratorin Susanne Berger gibt es in diesem Jahr wieder einen Malkurs für Erwachsene am „Forum Baltikum – Dittchenbühne“.Beginn ist am 1. Februar 2017.

Die Malschule für Erwachsene ist ein Acrylmalkurs unter dem Motto „Einfach losmalen“ oder „Mal mal wieder“ findet von Februar bis Mai fünf Mal an einem Mittwoch von 19 bis 21 Uhr statt. Der Kurs richtet sich an Erwachsene, die ihre Kreativität, ihren eigen Malstil entdecken wollen und ihre Ideen oder Vorlagen in Acrylfarben umsetzen möchten. Dabei wird es ebenso um das Experimentieren gehen wie um die Ausarbeitung eines Bildes. Gemeinsam werden Idee, Zielsetzung und Herangehensweise besprochen. Mit vielen Anregungen und kleinen Aufgaben vermittelt Kursleiterin Susanne Berger den Spaß am Malen. Start ist am 1. Februar 2017. Die gesamte Kursgebühr beträgt 90 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldung im Büro des „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ unter Telefon (04121) 89710 oder per Mail unter .

