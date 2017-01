Im MONDI-HOLIDAY Genusshotel Tirolensis Urlaub mit allen Sinnen genießen

Ein Wellness-Erlebnis der besonderen Art im 4 Sterne Hotel Meraner Land

Einfach mal die Seele baumeln lassen und Kraft tanken – wir machen es möglich. Ein Wellness- und Spa-Angebot, das keine Wünsche offen lässt, wird Ihnen im Genusshotel Tirolensis geboten. Gönnen Sie sich Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele und entspannen Sie sich im hoteleigenen Hallenbad, in der finnischen Sauna, in der Infrarotkabine, während eines Dampfbades oder tanken Sie Sonne im Solarium. Außerdem verfügt das Hotel über einen Außenpool, der den Gästen von April bis Oktober beheizten Badespaß bietet. Im „Beauty & Spa“ des Genusshotels Tirolensis werden neben Shiatsu, Ayurvedabehandlungen und Hot-Stone-Massagen auch Lymphdrainage, die reflektorische Fußbehandlung und eine Bindegewebsmassage angeboten, die gezielt Heilungsprozesse bei einem Gesundheitsproblem fördern können.

Hier bleiben keine Wünsche offen: Ferienwohnung Meraner Land

Wir bieten für jeden die passende Unterkunft. Das Genusshotel Tirolensis bietet Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Zimmern. In jedem Zimmer finden die Gäste Telefon, TV, Radio, Safe, kostenfreies WLAN und einen Haartrockner. Wenn Ihnen das noch nicht genug ist, können Sie sich auch eine Ferienwohnung mieten und Ihre Privatsphäre genießen. Alle Ferienwohnungen verfügen über dieselbe Ausstattung wie die Hotelzimmer, plus einer komplett ausgestatteten Kitchenette sowie Balkon oder Terrasse mit Blick über die wunderschöne Landschaft und Bergwelt Südtirols. Die Ferienwohnungen des Hotel Tirolensis bieten sowohl Familien als auch Partnern einen Ort zum uneingeschränkten Wohlfühlen. So haben die Gäste die Möglichkeit sich im Restaurant verwöhnen zu lassen oder aber Ihre Leibgerichte selbst zu kochen.

Hotel Tisens – Traumurlaub für die ganze Familie

Hier kommen sowohl die Großen als auch die Kleinen auf ihre Kosten. Mit seinem Südtiroler Charme und seiner familiären Atmosphäre zieht das Hotel jährlich zahlreiche Urlauber an. Das Genusshotel liegt nur knapp 15 Kilometer von Bozen und Meran entfernt. Es ist zentral und ruhig gelegen, hoch über dem Etschtal im sonnigen Mittelgebirge von Tisens-Prissian. Das familienfreundliche Hotel überzeugt mit seiner sympathischen Mischung aus bodenständiger Gemütlichkeit und Südtiroler Chic. Im hauseigenen Restaurant wird die traditionelle alpenländische Küche angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.genusshotel-tirolensis.it/