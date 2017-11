Immer wieder neu: Volksmund tut Weis- und Wahrheit kund

Ein Unbekannter hat Zitate einmal als Fastfood für Redselige bezeichnet. Das erinnert an Heinrich Heine, der meinte: „So ein paar grundgelehrte Zitate zieren den ganzen Menschen“ und den Satiriker Ambrose Bierce, der Zitate „die fehlerhaft wiedergegebenen Worte eines anderen“ genannt hat.

Aber Zitate sind ganz gewiß viel mehr als nur Zierrat, mehr als fremde Federn, mit denen man sich wohlfeil schmücken kann, oder Geschwätz aus Mangel an eigenem Verstand und eigener Kreativität. „In meinen Zitaten lasse ich andere sagen, was ich selber nicht so gut ausdrücken könnte, sei es aus Mangel an Sprachgewandtheit, sei es aus Mangel an Scharfsinn“ bekennt der französische Philosoph und Essayist Michel de Montaigne. Das gelingt allerdings nur, wenn die Zitierenden ihre Zitate sorgfältig wählen. Arthur Schopenhauer rät deshalb: „Durch viele Zitate vermehrt man seinen Anspruch auf Gelehrsamkeit, vermindert aber den auf Originalität, und was ist Gelehrsamkeit gegen Originalität! Man soll sie also nur gebrauchen, wo man fremder Autorität wirklich bedarf.“

Auf Zitate, die des Zitierens wert sind, trifft zu, was der britische konservative Staatsmann und Schriftsteller Benjamin Disraeli gesagt hat: „Die Weisheit der Weisen und die Erfahrung des Alters wird in Zitaten weitergegeben.“ Und Joseph Roux, ein dichtender französischer Pastor hat sicherlich recht, wenn er meint: „Ein gutes Zitat ist ein Diamant am Finger eines geistreichen Menschen und ein Pflasterstein in der Hand eines Narren.“

Zitate sind in den allermeisten Fällen zwangsläufig aus dem Zusammenhang gerissen. „Den Witz eines Witzigen erzählen heißt bloß einen Pfeil aufheben. Wie er abgeschossen wurde, kann das Zitat nicht zeigen“, gibt uns Karl Kraus deshalb zu bedenken. Weil der Kontext, in dem etwas gesagt oder der gedankliche Zusammenhang, in dem etwas niedergeschrieben wird, den Zitierenden meistens unbekannt ist, muß der Gebrauch von Zitaten sehr sorgfältig überlegt werden. Sie wie Salz über eine Suppe zu streuen, ist nicht nur unangebracht. Es kann auch zu Mißverständnissen führen.

Der Philosoph und Essayist Friedrich Nietzsche gibt deshalb zu bedenken: „Die jungen Autoren wissen nicht, daß der gute Ausdruck, der gute Gedanke sich nur unter Seinesgleichen gut ausnimmt, daß ein vorzügliches Zitat ganze Seiten, ja das ganze Buch vernichten kann, indem es den Leser warnt und ihm zuzurufen scheint: „Gib Acht, ich bin der Edelstein und rings um mich ist Blei, bleiches, schmähliches Blei.“ Jedes Wort, jeder Gedanke will nur in seiner Gesellschaft leben: Das ist die Moral des gewählten Stils.“

