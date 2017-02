Immobilienmarktplatz setzt zum Triple an - Sebuyo kommt nun auch nach Österreich.

Der Online Marktplatz für Betriebe der Gastronomie und Hotellerie mit Niederlassungen in der Schweiz und Deutschland kündigt eine weitere Expansion an. Sebuyo öffnet seine Pforten zum 01.03.2017 in Österreich.



Nach den erfolgreichen Markteinführungen in der Schweiz und Deutschland, setzt Sebuyo somit seinen Wachstumskurs fort und fügt den österreichischen Markt seinem Portfolio hinzu. Nach den erfolgreichen Markteinführungen in der Schweiz und Deutschland, setzt Sebuyo somit seinen Wachstumskurs fort und fügt den österreichischen Markt seinem Portfolio hinzu. Wie bereits bei der Einführung in den vorherigen Ländern, erhalten auch die Nutzer aus Österreich das Willkommensangebot: Nutzer können unbegrenzt Inserate, kostenfrei für die Dauer von 3 Monaten auf dem Marktplatz einstellen. Der Marktplatz ist unter www.sebuyo.com zu erreichen. Nach Aussage des CEO (Laas Wilhelm, 30) war die Expansion nach Österreich nur ein weiterer logischer Schritt für das Unternehmen, denn der Gründer möchte Sebuyo zu Europas größtem Marktplatz für Betriebe und Immobilien des Gastronomie- und Hotelgewerbes entwickeln. Außerdem sagt Wilhelm: «Ein weiteres großes Ziel ist die Internationalisierung durch das Durchbrechen der Sprachbarriere für unsere Nutzer. Das bringt Bewegung in den Markt und schafft neue Möglichkeiten für Geschäftsbeziehungen, über Landesgrenzen hinweg.» Die Expansion wird durch die gleichzeitige Veröffentlichung einer neuen Auflage der Website abgerundet. Dank dieser neuen Version werden einige technische Schwierigkeiten überwunden und zusätzlich visuelle Anpassungen vollzogen, um so die Performance und auch die Benutzererfahrung noch weiter zu verbessern. --

Details zum Online Marktplatz:

Inserenten erhalten eine internationale und auf die Gastronomie und Hotellerie spezialisierte Plattform, um Betriebe und Immobilien in 16 verschiedenen Kategorien einem breiten und internationalen Publikum anzubieten. Sebuyo beansprucht keinerlei Provisionen für die Vermittlung von Betrieben, es fallen lediglich für das Einstellen eines Inserats Gebühren an.

Der Marktplatz ist sowohl für Makler als auch für Direktanbieter attraktiv, zumal sich Sebuyo als unabhängige Plattform positioniert. Das Unternehmen generiert Umsätze aus Gebühren für Inserate sowie für die erfolgreiche Vermittlung von Kunden an seine Partner. Selbstverständlich sorgt das Startup für eine diskrete und professionelle Vermittlung von Betrieben und/oder Immobilien. Unternehmern und Käufern bietet das Startup unterschiedliche Dienstleistungen und Produkte an.

Neben seiner international ausgerichteten Datenbank mit attraktiven Inseraten, werden praktische Suchfunktionen, wie der «Sebuyo SearchRequest» angeboten. Hierdurch erhält der Nutzer eine automatische Benachrichtigung, wenn zu seiner vorherigen Suchanfrage ein passendes Inserat gefunden oder hinzugefügt wird. Außerdem können Makler und Eigentümer, die eine Software für die Verwaltung ihrer Objekte nutzen, ganz bequem ihre Objekte auf den Marktplatz übertragen (via XML-Schnittstelle nach OpenImmo Standard).

In der Schweiz, sowie auch in Deutschland konnten wir bereits eine beträchtliche Anzahl von Partnerschaften mit namhaften Unternehmen eingehen, deren Dienstleistungen wir unseren Usern und Partnern zu besonderen Konditionen anbieten können Wir haben im Laufe unserer Unternehmung viele Erfahrungen gesammelt. Deshalb strukturieren wir diesen Bereich im Zuge des Relaunches der Webseite neu. In Zukunft wird dieses Netzwerk in drei Rubriken aufgeteilt: Gastronomie + Hotellerie, Makler + Eigentümer und strategische Partnerschaften. Durch unsere internationale Ausrichtung sind wir auch für Makler, die regional oder national eingeschränkt sind interessant und attraktiv. Diese erhalten durch uns die einmalige Gelegenheit Ihre Objekte über die Landesgrenzen hinaus und zu fairen Konditionen auf unserer Plattform anzubieten und so ganz neue Kundenkreise zu erschließen. Kontaktdaten und Presseservice:

Für Fragen, Anmerkungen oder weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. Darüber hinaus haben wir einen Presseservice auf unserer Website (https://www.sebuyo.com/de/presse/) eingerichtet. Ilja Grinstejn

Public Relations Officer

E-Mail: Sebuyo Deutschland GmbH

Oestmanns Treppe 1

22587 Hamburg

17.02.2017 12:39

