Im Rahmen von Impulsvorträgen zu Digitalisierungsthemen vom Bau bis hin zur Transaktion informierten versuchen stark dem Digitalisierungsdefizit der deutschen Baubranche entgegenzuwirken.

Mit der Fachveranstaltung „Immobilientrends 2016 – Digitalisierung. Vom Bau bis zur Transaktion.“ stellte der BFW Bayern, Bundesverband der privaten Immobilienwirtschaft und PMG Projektraum Management GmbH, der Branche vergangene Woche diesbezüglich gezieltes Fachwissen zur Verfügung.Frau Dr. Piasecki, Immobilienmarkt-Expertin und Prokuristin bei Bulwiengesa AG, nahm als ersten Programmpunkt die aktuelle Marktsituation, insbesondere im Raum München auf. Dabei betonte sie detailliert die starken Entwicklungen des Ungleichgewichts zwischen Nachfrage und Angebot und dem zu bewerkstelligenden Spagat zwischen Wachstums-und Verlusträumen in Deutschland. Die Immobilienexpertin erklärte, wie anhand der Haushaltsprognose differenzierte Nachfragebedürfnisse aufgezeigt werden können und sich daraus entsprechende Herausforderungen des Wohnungsmarkts ableiten lassen. Dabei zeigt sich, dass die gesetzten Ziele der Bautätigkeit in München seit Jahren nicht erreicht wurden. Ein Ausblick verdeutlicht den Bedarf von 12.700 Wohnungen pro Jahr bis 20301.Herr Demmelmayr, seit 13 Jahren bei BNP Paribas Real Estate Consult GmbH tätig, leitete im zweiten Teil des Vortrags die Thematik zur Digitalisierung der Immobilienbranche ein. Er verantwortet die digitale Objektdokumentation für mehr als 3.200 Assets in 26 Ländern. Insbesondere zeigte er den starken Wandel weg von physisch hin zu digital abgelegten Dokumenten auf und wies auf die erhöhten Risiken bei Kaufpreisabschlägen hin hin bei nicht vollständig, digital abgelegten Daten. Damit einhergehend wird eine permanente Datenverwaltung zur Qualitätssicherung der Objektdokumentation immer relevanter. Doch lediglich eine digitale Ablage ist noch lange nicht das Ende der Digitalisierung in der Immobilienbranche. Die intelligente Ablage mit dem Einbinden von Workflows und Vernetzungen werden unabdingbar um konkurrenzfähig zu bleiben.Im dritten Teil des Abends erläuterte Digitalisierungs-Experte Mike Riegler, Geschäftsführer der PMG Projektraum Management GmbH, die Umsetzung von Projekt- und Datenräumen beim Bau über die Verwaltung bis hin zur Transaktion von materiellen und/oder immateriellen Assets. Hier liegen hohe Zeit- und Kostenersparnis-Potentiale vor durch den richtigen Einsatz von Digitalisierungsmaßnahmen: Mithilfe von digital abgelegten Projektunterlagen sind Zeitersparnisse von 75%2 möglich, in der Suche nach Dokumenten sogar 95%2. Zudem entstehen aufgrund von nicht professionell gesicherten Daten innerhalb von 12 Monaten Kosten für Datenverluste in Höhe von 33,6 Milliarden Euro allein in Deutschland3. Dies und zahlreiche weitere Faktoren, so der seit 15 Jahren in der Digitalisierung tätige Geschäftsführer, lassen sich durch entsprechende Maßnahmen verhindern. Das Wichtigste ist, das zeigt auch seine Erfahrung bei der Verwaltung eines Projektvolumens von 35 Milliarden Euro, mit den ersten Schritten hin zu Digitalisierung zu beginnen. Ansonsten ergeben sich enorme Probleme langfristig konkurrenzfähig zu bleiben, sowohl im Bau, der Verwaltung, als auch Transaktion von Assets.

Das Networking Event fand seinen Ausklang auf der Dachterrasse der PMG Projektraum Management GmbH bei Oktoberfest-Ambiente. Die in Kooperation mit dem BFW ins Leben gerufene Fachveranstaltung Immobilientrends 2016 soll, aufgrund ihres starken Erfolgs und der hohen Nachfrage, weitergeführt werden.

Bei Kooperationsanfragen steht Frau Steininger von PMG Projektraum Management GmbH gerne zur Verfügung.