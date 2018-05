Impuls Soziales Management GmbH & Co. KG eröffnet die erste Verbundkindertagesstätte

April/Mai 2018 Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne eröffnete feierlich die erste betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung im Verbund unter der Trägerschaft von Impuls Soziales Management.

Mit dieser Betreuungsform profitieren die Unternehmen von den Vorteilen einer betrieblichen Kindertagesstätte und teilen sich zugleich sowohl die Investitions- und Betriebskosten als auch die Verantwortung. Zudem liegen die gesamte wirtschaftliche - und personelle Verwaltung bei Impuls Soziales Management.

Ein Schwerpunkt der Einrichtung liegt auf der Zweisprachigkeit – neben Deutsch spricht eine pädagogische Fachkraft pro Gruppe ausschließlich Englisch. Die Immersionsmethode lässt die Kinder eintauchen in das Sprachbad, in dem sie sich, verstärkt allein durch Mimik und Gestik und nicht durch Übersetzung, die Sprache eigenständig aus der Situation erschließen. Die Kinder lernen ungezwungen durch Zuhören und Mitmachen und kommen so fließend und spielerisch mit der englischen Sprache in Kontakt. Dieses „qualitativ hochwertige Bildungsangebot“ der Verbundkindertagesstätte wird auch von dem Minister sehr gelobt.

„Als kleines Pflänzchen angefangen und jetzt groß gewachsen – passend zum Tag des Baumes – steht diese Metapher symbolisch für die Einrichtung selbst, aber auch für die Kinder, die beim Aufwachsen begleitet werden“, so Carsten Prante, Regionale Geschäftsleitung Nord von Impuls Soziales Management bei seiner Eröffnungsrede.

Umgeben von sattem Grün, nahe gelegen an einem kleinen Waldstück und einem pittoresken See, luden Livemusik, Kinderschminken und Eiswagen zum Feiern ein. Ein schöner Ort zum Großwerden und Kind sein – da möchte man selber fast noch einmal in diese Rolle schlüpfen.

