Impulse für die Bildungsbranche setzen

Die europaweit größte Bildungsmesse „Didacta“ geht am kommenden Dienstag, 20. Februar, in Hannover an den Start.

Mehr als 800 Aussteller aus über 30 Ländern präsentieren dann wieder fünf Tage lang ihre Angebote rund um die Themen Kita, Schule, Hochschule, Aus- und Weiterbildung. Einer davon ist die Arnulf Betzold GmbH aus Ellwangen.

„Die Messe zählt für uns zu den wichtigsten Messen im ganzen Jahr. Sie gilt als Wegweiser für alle Bildungsbeteiligten“, betont Ulrich Betzold, Geschäftsführer des Ellwanger Familienunternehmens. Der bundesweit größte Versandhändler für Lehrmittel, Schulausstattung und Bildungsmedien zeigt auf der Didacta spannende Produktneuheiten, sowie die Bestseller aus seinem Sortiment – und das sogar gleich an zwei Messeständen. „Wir haben einen kleinen Stand (D72) in der Halle 11, an dem Experten aus unserem Kindergarten-Bereich für alle Fragen mit Rat und Tat zur Verfügung stehen werden. Und wir haben unseren großen Stand (B101) in Halle 12. Dort wird es viele Ausstellungsstücke rund um das Thema Schule geben“, erklärt Betzold. Und weiter: „Der direkte Kundenkontakt und der gegenseitige Austausch liegen uns sehr am Herzen. Wir wollen die Chance nutzen, unser Unternehmen und unsere Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren.“

Mit 130 Quadratmetern ist der Schulstand beinah doppelt so groß wie bei der letzten Betzold-Teilnahme an der Didacta. Bei der Planung des Messestandes wurde besonders viel Wert darauf gelegt, dass er einladend und offen wirkt. „Wir freuen uns sehr auf die Messe und möchten den Besuchern unser vielfältiges und differenziertes Produktportfolio innerhalb der Betzold Markenwelt präsentieren“, erklärt Michael Runde – Leiter Marketing bei Betzold. Und weiter: „Uns liegen hierbei besonders die Betzold-Eigenproduktionen und neu entwickelte Innovationen für den Bildungsmarkt am Herzen. Zudem bieten wir den Besuchern die Gelegenheit die Betzold Produkte direkt in unserem großen Messe-Shop direkt vor Ort zu erwerben.“

Die Didacta findet im jährlichen Wechsel in Hannover, Köln und Stuttgart statt. Sie dient als Plattform für den Meinungsaustausch zwischen Fachleuten. Jedes Jahr werden die aktuellen Entwicklungen, Trends und Neuheiten im Bildungsbereich aufgezeigt und diskutiert. Dieses Jahr gibt es erstmals den Ausstellungsbereich „Didacta DIGITAL“. Im Fokus steht dort das Zusammenspiel zwischen Pädagogik und Technik. Eine Innovation hat auch Betzold mit im Gepäck: den sprechenden Stift „Tellimero“.

Spielerisches Lernen steht hier im Vordergrund. Der Stift kann in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. Mit nur einem Knopfdruck können damit ganz einfach Sprachaufzeichnungen vorgenommen werden, die dann mit einem farbigen Sticker verknüpft werden. Sobald das Kind mit dem Stift auf den jeweiligen Sticker tippt, hört es die vorher abgespeicherte Tonaufnahme. Der Tellimero wurde im Hause Betzold entwickelt. „Mit dem Stift kann jedes Kind individuell in seinem Tempo sowie nach eigenen Vorlieben und Fähigkeiten lernen - eigenständig und motiviert. Die Kinder können sich beispielsweise ganze Textpassagen in Büchern vorlesen lassen, Fremdwörter lernen oder Rechenaufgaben lösen. Es gibt unendlich viele Anwendungsbeispiele. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt“, erklärt Ulrich Betzold. Wie der Tellimero genau funktioniert, erfahren Interessierte auf http://www.betzold.de oder natürlich bei einem Besuch des Betzold-Standes in Halle 12.

Aber nicht nur Neuheiten, sondern auch Bestseller können am Betzold-Stand begutachtet werden. Vom klassischen Rechenrahmen über den magischen Zylinder bis hin zu spannenden Experimenten wie den Betzold-Elektronik-Lernbaukasten. Ebenso kommt das Thema Musik und Sport nicht zu kurz. „Für die Besucher gibt es also vieles zu entdecken und sie erhalten zudem ein tolles Überraschungsgeschenk von uns“, betont Betzold. „Vorbeischauen lohnt sich also gleich mehrfach.“

Weitere Informationen zu dem Familienunternehmen und dem breiten Produktsortiment gibt es auf http://www.betzold.de .