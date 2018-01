‘In Deinem Leben Bin Ich Da’ Konzert von Michel Montecrossa & Mirakali: Akustiksongs meet Orgastica-DJ

‘In Deinem Leben Bin Ich Da’ New-Topical-Song & Orgastica-DJ Konzert mit Michel Montecrossa und Mirakali im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München am 3. Februar 2018 von 21:00 bis 22:30 Uhr.

‘In Deinem Leben Bin Ich Da’ Konzert von Michel Montecrossa & Mirakali

Michel Montecrossa und Mirakali präsentieren deutsch/englische New-Topical-Songs, Cyberpoetry und Orgastica-DJ Performances als Reflexionen über die Vielfältigkeit der Liebe, durch die sie das Wunder des großen Geeintseins in unser Leben bringt. Michel Montecrossa singt akustische New-Topical-Liebeslieder wie das Titellied ‘In Deinem Leben Bin Ich Da – In Your Life I Am There’, ‘Die Faust Ballade’ über die klassisch-mystische Liebesgeschichte von Faust und seinem Girl und ‘Über Alles Hinaus’, ein Song über die Freiheit, die durch Kunst und Liebe erschaffen wird. Mirakali präsentiert Orgastica-DJ Instrumentals wie ‘Moon Dream’ (DJ), Peace-Songs wie ‘Gang Girl’ und Cyberpoetry Performances wie ‘Jenseits Des Horizonts’ und vieles mehr.Vor dem Konzert kann man die LOOKING FORWARD Ausstellung mit 184 neuen Michel Montecrossa Gemälden und Zeichnungen sehen, zu denen auch die sieben ‘Faust’ Gemälde gehören, die anlässlich des Faust Festivals in München in die Ausstellung aufgenommen wurden.

Michel Montecrossa sagt über das New-Topical-Song & Orgastica-DJ Konzert ‘In Deinem Leben Bin Ich Da’:

“Das zweisprachig deutsch/englische Liebeslied ‘In Deinem Leben Bin Ich Da – In Your Life I Am There’ ist das Titellied für das Konzert von Mirakali und mir, das sowohl akustische New-Topical-Songs präsentiert als auch Cyberpoetry Performances und Orgastica-DJ Instrumentals. ‘In Deinem Leben Bin Ich Da’ ist ein Konzert, das sich ganz der Freiheit hingibt, die durch Kunst und Liebe entsteht.”

Veranstaltungsinfos:

3. Februar 2018

21:00 – 22:30

im Filmaur Multimedia Haus

Danziger Str. 1

82131 Gauting (bei München)

Tel: 089-850 8555



Alle Infos:

Michel Montecrossa Homepage

http://www.MichelMontecrossa.com

Homepage von Mirakali:

http://www.Mirakali.net