- Pilotphase in Spanien mit grossem Erfolg abgeschlossen - Spanische Kunden begeistert von hochwertigen Indoor- und Outdoormöbel

- Auch in Spanien kostenloser Versand innerhalb weniger Tage- 20 Millionen Euro Investition in neue Betriebs- und Logistik Standorte, welche auch Spanien beliefern werden- Steigerung der Verfügbarkeit aller Artikel auf 94%- Sortimentserweiterung um 20%

Der Schweizer Online Möbelhändler Beliani konnte ein weiteres erfolgversprechendes Absatzgebiet erobern. Nach der Schweiz, Deutschland, Österreich, Benelux, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien konnte sich Beliani nun auch in Spanien etablieren. Seit Anfang 2015 lief in Spanien eine Pilotphase, welche nun erfolgreich abgeschlossen wurde.

Spanische Kunden zeigen sich begeistert von Belianis qualitativ hochwertigen Designermöbeln, lukrativen Preisen dank Direktvertrieb und schneller, zuverlässiger Lieferung. Neben den spanischen Kunden, die Beliani neu für sich entdecken, hat sich in Spanien auch ein grosser Kundenkreis anderer Nationalitäten herauskristallisiert. Viele Kunden mit Ferien- oder Zweitwohnungen in Spanien kennen Beliani bereits aus anderen europäischen Ländern und sind erfreut, nun auch in Spanien liefern lassen zu können.

Dank einer Sortimentserweiterung um 20% und der Einführung vieler neuer Produktkategorien, wie u.a. Teppiche und Lampen, ist Belianis Angebot noch attraktiver für den Endkunden geworden. Auf dem spanischen Markt erfreuen sich insbesondere Gartenmöbel und Sitzmöbel aus Leder grosser Beliebtheit.

Beliani hat 20 Millionen Euro investiert in den Bau eines neuen Betriebsgebäudes mit 6.500 m2 in der Schweiz und eines 20.000 m2 grossen Lagers in Deutschland. Dieses neue europäisches Zentrallager beliefert nun auch den spanischen Markt.

Die neue Infrastruktur hat eine Steigerung der Warenverfügbarkeit auf 94% ermöglicht und resultiert in einer Verkürzung der Lieferzeiten auf dem europäischen Markt.

ÜBER BELIANI

Beliani ist die am schnellsten wachsende eCommerce Plattform für trendige aber preiswerte Designermöbel. Das Sortiment des Schweizer Möbelversenders umfasst Produkte wie Gartenmöbel, Esstische, Whirlpools, Betten, Sofas, Stühle, Lampen und vieles mehr. Der Verkauf der Produkte erfolgt direkt ab Lager an den Endkunden. Dieser Direktvertrieb ohne Zwischenhandel ermöglicht es, Kostenersparnisse an die Kunden weiterzugeben und somit hochwertige Qualität zu besonders verlockenden Preisen zu liefern.

DAS BELIANI PRINZIP

- Unschlagbar attraktive Preise: Beliani produziert in eigenen Fabriken, liefert aus eigenen Lagern und verzichtet nicht nur auf kostspielige Ausstellungsräume, sondern lässt auch den Zwischenhandel komplett aus. Kurz gesagt: Von der Fabrik direkt zum Kunden nach Hause mit bis zu 70% Preisvorteil.

- Höchste Qualität und bis zu fünf Jahre Garantie: Über 350.000 zufriedene Kunden weltweit zeugen von höchster Qualität. Beliani gewährt deshalb auf alle Möbel bis zu fünf Jahre Garantie.- Hervorragender Kundendienst: Die Kundenbetreuung von Beliani gehört zu den besten in der Branche. Freundlicher und schneller Service, gute Erreichbarkeit und kompetente Betreuung zeichen den Kundendienst aus.- Ausgezeichnete Lieferbedingungen: 94% der Produkte sind ab Lager verfügbar, somit können kurze Lieferzeiten innerhalb weniger Tage direkt zum Kunden nach Hause garantiert werden. Beliani bietet kostenlosen Versand und Rückversand und überzeugt mit optionalen Zusatzleistungen wie Montageservice und Altmöbelentsorgung. Kunden können alle Design-Produkte 14 Tage kostenlos und unverbindlich Zuhause in der gewohnten Umgebung ausprobieren. Bei Nichtgefallen werden die Produkte kostenlos wieder abgeholt.- Schnelle Lieferung: In manchen Ländern liefert Beliani auf Wunsch noch am selben Tag gegen Rechnung.