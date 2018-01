In der Welt zu Hause - JugendBildungsmesse Mainz weist jungen Menschen Wege ins Ausland

Wer schon in jungen Jahren ins Ausland möchte, um Erfahrungen fürs Leben zu sammeln, ist auf der JugendBildungsmesse JuBi Mainz goldrichtig.

Am 3. Februar 2018 ist die Info-Börse wieder von 10 bis 16 Uhr im Mainzer Theresianum Gymnasium zu Gast. Dort können sich zukünftige Globetrotter zu den verschiedenen Arten von Auslandsaufenthalten informieren. Unter anderem werden folgende Programmarten vertreten sein: Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Auslandspraktika, Studium im Ausland, Work & Travel, Workcamps. Der Eintritt ist frei.

Schirmherr der Veranstaltung ist auch in diesem Jahr Oberbürgermeister Michael Ebling. In seinem Grußwort zur JuBi Mainz hebt er den Nutzen eines Auslandsaufenthaltes in jungen Jahren hervor. So beschreibt er die Nachwirkungen einer Zeit im Ausland wie folgt: „Nach einem solchen Auslandsaufenthalt kehren die Teilnehmenden meist zurück als weltoffene, selbstständige junge Erwachsene und lassen ihre Familien, Freunde und Bekannte an ihren Erlebnissen und Erfahrungen teilhaben.“

Beratung auf der JugendBildungsmesse Mainz

Die Messe bietet Besuchern die einmalige Gelegenheit, mit ehemaligen Programmteilnehmern und Experten der deutschen Austauschbranche ins Gespräch zu kommen. Rund 40 Aussteller werden vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und ihre Programme zu präsentieren. Die Messe richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und andere Reisebegeisterte, aber auch an Eltern und Lehrpersonal.

Der Infostand des Veranstalters, dem unabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser, bietet organisationsunabhängige Beratung zum Thema Auslandsaufenthalte. Zudem erhalten Besucher hier ebenfalls Informationen zu finanziellen Fördermöglichkeiten wie Auslands-BAföG und Stipendien. Speziell im Rahmen der JuBi werden die WELTBÜRGER-Stipendien für Schüleraustausch, Sprachreisen und Gap Year Programme ausgeschrieben.

Die JugendBildungsmesse ist mit bundesweit 47 Standorten eine der größten Spezial-Messen zum Thema Bildung im In- und Ausland, Sprache und Reise. Sie verschafft jungen Menschen eine Übersicht über die Möglichkeiten im Ausland zu lernen, zu arbeiten und zu leben. Weitere Infos, Ausstellerlisten und Stipendieninformationen unter http://www.weltweiser.de

Kurz und bündig

12. JuBi – Die JugendBildungsmesse in Mainz am 03. Februar 2018

Theresianum Gymnasium

Gebäude 20

Hechtsheimer Straße 2

55131 Mainz

ÖPNV: Stadtbus 64, 65 bis "Heiligkreuzweg/Löhr Automeile"

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!