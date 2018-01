In einem Tag zum Google Analytics Spezialisten: Neues Bootcamp für Google Analytics Zertifizierung

Braunschweig, 22.01.2018 – Wer als Profi im Bereich Webanalyse arbeiten möchte - z.B. in einer Internetagentur oder Abteilung für Online-Marketing –, sollte seine Fachkompetenz mit Hilfe der Google Analytics-Qualifikationsprüfung (Analytics IQ) nachweisen.

Zum Erlernen der Prüfungsinhalte bietet der Google Seminaranbieter TILL.DE unter Leitung von Google Academy Trainer Joachim Schröder ein eintägiges Zertifizierungs-Bootcamp in Hamburg an. Das Bootcamp endet mit dem Ablegen der Qualifikationsprüfung.

Ob Firmen-Webseite, Onlineshop oder Blog: Wie gut ein Online-Auftritt beim Publikum ankommt, lässt sich nur mit Hilfe einer aussagekräftigen Webanalyse herausfinden. Aus diesem Grund setzen immer mehr Internetagenturen und Online-Marketing-Abteilungen das kostenlose Analysetool Google Analytics ein. Doch die richtige Bedienung des Tools will gelernt sein: Bei der Implementierung von Google Analytics geht es nicht nur darum, möglichst viele Performance-Daten zu sammeln. Der User muss gleichzeitig darauf achten, geltendes Datenschutzrecht nicht zu verletzen. Hier ist Profiwissen gefragt – und darum ist das Ablegen der Google Analytics Qualifikationsprüfung heute dringend angerat

Um Online-Werbeprofis fit für die Analytics Qualifikationsprüfung zu machen, bietet der Seminaranbieter TILL.DE nun ein eintägiges Bootcamp an. Das Bootcamp richtet sich an Personen mit Grundlagenwissen im Bereich Google Analytics, die sich gezielt und unter Anleitung für die Qualifikationsprüfung Google Analytics IQ vorbereiten möchten. Die Prüfung wird im Rahmen des Bootcamps direkt vor Ort abgelegt. Theorie und Übungen wechseln sich im Training ab; die zugehörigen Seminarunterlagen stellt TILL.DE in deutscher Sprache zur Verfügung. Bei Bestehen der Prüfung erhalten die Teilnehmer das offizielle Google Analytics IQ Zertifikat.

Leiter des Bootcamps ist der zertifizierte Google Academy Trainer Joachim Schröder, der seit diesem Jahr von Google zusätzlich als Head Trainer für das “Google Certified Trainer Program” in Österreich und der Schweiz berufen wurde. In den mehr als 40 Bootcamps, die bereits unter seiner Leitung stattfanden, lag die Erfolgsquote der Teilnehmer beim Bestehen der Qualifikationsprüfung bei 80 Prozent.

Das nächste Bootcamp für die Google Analytics Zertifizierung findet am 6.3.2018 in Hamburg statt. Interessierte können sich online anmelden unter https://www.till.de/google-analytics-zertifizierung-bootcamp.html



Möchte eine Internetagentur oder Marketing-Abteilung mehrere Mitarbeiter als Google Analytics IQ zertifizieren lassen, bietet sich alternativ die Buchung eines Bootcamps als Inhouse-Variante an. Detaillierte Informationen bietet TILL.DE auf Anfrage unter