Incomedia feiert 20. Geburtstag mit aufgefrischtem Webauftritt und toller Rabatt-Aktion

Das Unternehmen Incomedia blickt auf zwanzig Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurück, in dem gemeinsam ein wichtiges Kapitel Geschichte geschrieben wurde.

In all den Jahren hat Incomedia eine führende Rolle bei der Entwicklung von Software für das Web übernommen, die jeder auch ohne Vorkenntnisse, auf schnelle und einfache Weise, für professionelle Ergebnisse nutzen kann. Bereits im Jahre 2005 wurde die 2010 auf der Messe Retail Vision in London als „Best Software of the Year“ gekürte und 2015 als „Premio Parola d’Impresa“ vom italienischen Wirtschaftsverband Confindustria ausgezeichnete Webdesign-Software Website X5 eingeführt, die in vielen Ländern der Welt zufriedene Anwender gefunden hat.

Website: http://www.incomedia.eu/de

Neuer Look und 40% Rabatt

Zum 20. Geburtstag wechselt Incomedia nun seinen Look mit einem neuen Logo und einem aufgefrischten Webauftritt zu einer neuen Marke. Das 20. Firmenjubiläum nimmt Incomedia auch zum Anlass, einen Rabatt von 40% beim Online-Kauf von Website X5 Evolution zu gewähren. Das Angebot läuft ab sofort und bis einschließlich 25.05.2018.

Website X5 Evolution v15 mit 40% Rabatt: https://hello.incomedia.eu/incomedia/1805_hb/cnt_de

Einige Merkmale von Website X5 Evolution:

+ Beliebige Anzahl von Websites für Handy, Tablet und Desktop

+ E-commerce

+ Blog

+ 500 anpassbare Designvorlagen

+ 900.000 lizenzfreie Bilder

+ Mobil-Anzeige

+ Optimierung für Suchmaschinen und Statistiken

+ Datenschutz und Sicherheit

+ FTP-Client für die Veröffentlichung im Internet

+ 1 Lizenz für 2 PC

+ 12 Monate kostenloses Webhosting und Domain

+ Help Center

Benutzerfreundlich und modern

Mit Website X5 ist Incomedia von Anfang an dem Wunsch der Nutzer nachgekommen, eine benutzerfreundliche Software bereitzustellen, mit der unabhängig von technischen Vorkenntnissen, perfekte Websites komplett nach eigenen Wünschen erstellt werden können. Viele innovative und immer wieder modernisierte Features sowie zahlreiche responsive Vorlagen und moderne Effekte, erlauben die freie und bequeme Gestaltung eines modernen Web-Auftritts auf Höhe der Zeit. Dazu stehen viele anpassbare Designvorlagen und ein Drag & Drop-Builder zur Verfügung, mit dem Inhalte einfach auf die gewünschten Seiten gezogen werden. Auch die Anwendung zahlreicher erweiterter Funktionen wie Produktdatenblätter bis zur Shop-Verwaltung und vom Blog bis zu Instrumenten für die Online-Sichtbarkeit, ist kinderleicht durchzuführen.

Gestaltung in fünf Schritten

Seit Jahren hat sich der in fünf Schritten gegliederte und immer wieder optimierte Gestaltungsprozess bewährt. So wird Anwendern stets hilfreich unter die Arme gegriffen und trotzdem immer die Freiheit gelassen, auch eigene Wege zu gehen. Auch damit wird Incomedia dem Anspruch gerecht, sehr einfach anzuwenden und leicht verständlich zu sein.

Update Protection

Website X5 wird stetig weiterentwickelt und enthält seit 2018 für die Varianten Evolution und Professional mit der Update Protection eine große Neuerung. Damit sind für einen Zeitraum von 12 Monaten zeitnahe Software-Updates für stets aktuelle Features und Verbesserungen garantiert. Incomedia geht damit auf die ständigen Veränderungen im Web sowie auf die Bedürfnisse der Community ein. Aktuelle Anforderungen werden ohne Verzögerung sofort in die Software eingepflegt und die Websites der Nutzer sind immer auf dem neuesten Stand. Dabei bleiben die Software und alle installierten Aktualisierungen unbegrenzt das Eigentum des Nutzers, auch wenn die Update Protection nicht verlängert wird.

Die Vorteile von Update Protection:

+ Keine langen Wartezeiten auf neue Funktionen

+ Websites wachsen und verbessern sich konstant mit der Software

+ Immer die neueste Version auf höchstem Niveau

+ Update-Installation direkt in der aktuellen Software oder über Download enthalten

+ Nutzung der Updates ohne Zeitbegrenzung auch nach Ablauf der Update Protection

+ Update Protection bei Neukauf 12 Monate inklusive

Zeitnahe Reaktion auf Veränderungen und Erfordernisse im Web

Das Internet ist einem steten Wandel unterzogen und die Entwicklung im Web schreitet immer schneller voran. Es ist also nötig, möglichst schnell auf alle Veränderungen und Erfordernisse mit optimierten und neuen Funktionen zu reagieren. Dies gewährleistet die Update Protection, welche Software-Aktualisierungen nicht mehr jährlich, sondern sofort bei Bedarf zur Verfügung stellt. Der Update-Dienst hält die Software immer auf dem neuesten Stand und lässt damit auch die Websites der Nutzer stetig wachsen und verbessern.

Update-Garantie

Update Protection ist somit eine Aktualisierungs-Garantie für WebSite X5, welche auf der Höhe der Zeit ist und den Bedürfnissen der Community gerecht wird. Die Nutzer der aktuellen Editionen Evolution und Professional werden mit allen Updates versorgt, die innerhalb von zwölf Monaten erscheinen. Das können Software-Optimierungen, aber auch ganz neue Funktionen sein. Die Benachrichtigung zu neuen Releases erfolgt via E-Mail und auf der Seite Neuheiten. Die Installation von Updates wird bequem direkt in der Software erledigt.

Laufzeit

Am Registrierungstag der Software-Lizenz beginnt die Laufzeit des Dienstes von zwölf Monaten. Dem Nutzer steht es künftig frei, die Bereitstellung des Dienstes zu unterbrechen oder fortzusetzen. Wird die Update Protection nicht verlängert, kann WebSite X5 inklusive aller bisherigen neuen Funktionen und Verbesserungen uneingeschränkt und dauerhaft weiter genutzt werden. Um auch nach einem Jahr weiterhin die stets aktuellste Version von WebSite X5 zu verwenden, kann die Update Protection verlängert werden.

Die mit einer Lizenz für WebSite X5 Evolution und WebSite X5 Professional verbundene Update Protection ist eine unkomplizierte und an die heutige Zeit angepasste Lösung für alle Nutzer, die Websites dauerhaft auf dem höchstmöglichen Niveau erstellen und betreiben wollen.

Preise und Verfügbarkeit

WebSite X5 Evolution ist für 69,99 €/CHF online und ab sofort erhältlich. WebSite X5 Professional kostet 199,99 €/CHF und ist ebenfalls ab sofort erhältlich.

Weiterführende Links

Produktseite WebSite X5 Evolution: http://www.websitex5.com/de/evolution.html

Produktseite WebSite X5 Professional: http://www.websitex5.com/de/professional.html

Downloadcenter für Bild- und Textmaterial: https://www.websitex5.com/downloadcenter/wsx5/

Über Incomedia

INCOMEDIA wurde 1998 gegründet und ist heute ein führendes, unabhängiges Unternehmen im Bereich Entwicklung und Vertrieb von Multi-Mediasoftware für PCs. WebSite X5® ist das bekannteste Produkt Incomedias und Markenzeichen des Unternehmens. Zurzeit wird das Programm durch ein bewährtes Netz internationaler Partner in mehr als 40 Ländern weltweit verkauft. Die Software wurde speziell dafür entwickelt, ansprechende Websites, Blogs sowie Online-Shops in professioneller Qualität in nur fünf Schritten zu erstellen.

Weitere Informationen zu Incomedia und seinen Produkten finden Sie hier:

http://www.incomedia.eu , http://www.websitex5.com , http://www.webanimator.com

Incomedia auf Facebook: http://www.facebook.com/Incomedia

