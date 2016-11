Individualisierte Pflege für reife Haut

Calaverna – eine neue Kosmetik-Marke speziell für individuelle Anzeichen der Hautalterung

Calaverna Creme-Serum 01, Bei feinen Linien & Falten, Fotografie Stefanie Morlok

Individuelle Hautpflegeprodukte für die reife Haut – darauf ist die neue Firma Calaverna aus Birkenfeld spezialisiert. Zwei Jahre nach Firmengründung kommt das Unternehmen jetzt mit einem neuartigen Pflegekonzept auf den Markt.Produktnovum ist die gezielte Versorgung der reifen Haut mit ihren individuellen Veränderungen. Ob Falten, Couperose oder Hyperpigmentierungen mit zunehmenden Alter sichtbar werden hängt von der Veranlagung und den individuellen Lebensgewohnheiten ab. Die Calaverna-Produkte berücksichtigen diese Unterschiede und bieten individuelle Pflege.Die calaverna Creme-Seren wurden gezielt für anspruchsvolle Frauen entwickelt, die hochkonzentrierte Wirkstoffkomplexe suchen. Gleichzeitig sind die Produkte als Tages- und Nachtpflege in einem, einfach und praktisch anwendbar. Das Prinzip „unkompliziert und individuell“ gilt bei calaverna ganz besonders für die Klarheit des Pflegekonzepts, das mit sieben Creme-Seren gezielt an den sieben Zeichen der Hautalterung ansetzt.Dr. Christel Adomat, Gründerin von Calaverna erklärt: „Couperose, Hyperpigmentierungen, Neigung zu Falten oder Unreinheiten sind relevante Unterscheidungsmerkmale in der Hautpflege ab 40. Die individuell unterschiedlichen Veränderungen der reifen Haut werden in der Basispflege bisher nicht ausreichend berücksichtigt. Mit den calaverna Creme-Seren setzen wir Impulse für die individuelle Pflege und Vorbeugung gegen Hautalterung. „Die Calaverna GmbH & Co KG wurde Anfang 2014 in Birkenfeld im Nordschwarzwald gegründet. Biochemikerin Adomat rief die eigene Firma nach langjähriger Arbeit als Produktentwicklerin in der Kosmetikindustrie ins Leben, um sich ganz den Bedürfnissen der reifen Haut zu widmen. Zusammen mit unterschiedlichen Partnern aus Wissenschaft und Industrie entwickelt die Firma naturnahe Wirkkosmetik. Mit der Serie von sieben Creme-Seren kommen nun die ersten Produkte auf den Markt.

Verkauft werden die Creme-Seren über den Online-shop unter www.calaverna.de.