Individuelle Lackfarben für ein perfektes Fugenbild - IVM Chemicals setzt neue Maßstäbe zur V-Fugenbeschichtung.

Wie kaum ein anderes Gestaltungselement tragen V-Fugen dazu bei, eine authentische Optik von echten Holzdielen auf Laminatböden zu reproduzieren.

Ob als Längskanten oder in umlaufender Form, diese Details prägen mit einem markanten Verlegebild die Raumwirkung. Die vielfältigen Holzarten, Oberflächenstrukturen und Farben stellen dabei an eine passende und nachhaltige Fugenbeschichtung hohe Anforderungen.

Um in kurzer Zeit auch individuelle Anwendungslösungen anzubieten, hat IVM Chemicals die Kapazitäten in seinem Technikum am Unternehmensstandort Herrenberg erweitert. Hier werden kundenspezifische Applikationen in Zusammenarbeit mit den Forschungs- und Entwicklungslaboratorien der IVM Group konzipiert. „Für eine optimale Fugenbeschichtung bieten wir Laminatherstellern die Möglichkeit, unsere „Cromaqua Fasenlacke“ flexibel auf jede Weiterverarbeitungsform anzupassen. Die Materialkomponenten werden dabei perfekt auf die speziellen Fertigungstechnologien abgestimmt“, kommentiert Alexander Kollat, Geschäftsführer von IVM Chemicals.

Für ein harmonisches Fugenbild von Laminatböden sind „Cromaqua Fasenlacke“ in allen Farbtönen passend lieferbar. Foto IVM Chemicals

Variantenreiche Fasenlacke für unterschiedlichste Anlagen

Mehr als dreißig Farbtöne sind für Beschichtungen von V-Fugen bei IVM Chemicals im Standardprogramm zu finden. Zudem können die „Cromaqua Fasenlacke“ in allen Farbtönen nach individuellen Wünschen geliefert werden. Dadurch lassen sich die Oberflächen von Laminatböden in einem harmonischen Gesamtbild gestalten.

Die Zusammensetzung und Eigenschaften der Produktausführungen sind auf die unterschiedlichen Applikationsarten ausgerichtet, zum Beispiel für den Einsatz auf Vakumaten oder einem Transferrad. Darüber hinaus gehört eine Anpassung der Materialien an spezielle technische Spezifikationen und Anforderungen der Beschichtungsanlagen zum umfassenden Kundenservice von IVM Chemicals. Laminatherstellern steht für die Entwicklung individueller Produktkonzepte als kompetenter Partner der Technische Leiter Claus Buchholz mit seinem Team von Anwendungsspezialisten zur Verfügung.

Hohe Qualität für stabile Fugenbeschichtungen

„Croma Fasenlacke“ für Beschichtungen von V-Fugen punkten mit einer herausragenden Qualität und hohen Stabilität. Sie sind in ihrer Trocknung äußerst schnell eingestellt und besitzen auch bei ganz hellen Farbtönen ein hervorragendes Deckvermögen. Durch den Einsatz spezieller Bindemittel wird zudem eine sehr gute Verklebung der Poren erreicht. Dadurch ist es auch möglich HDF-Qualitäten mit niedrigeren Rohdichten zu beschichten.



Weitere Informationen unter http://www.ivmchemicals.de und http://www.cromalacke.com

