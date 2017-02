Individuelle Planung steht für Qualität beim Hausbau

Es gibt viele Arten, ein Haus zu bauen. Wenn die Entscheidung für ein Eigenheim getroffen wurde, überlegen die meisten Familien, ob es ein Haus sein soll oder ob man sich nach einer bereits existierenden Immobilie umsieht.

Beides kann Vor- und Nachteile haben. Die Kosten können stark variieren. Doch was für so gut wie alle Baufamilien oder Immobilienkäufer zählt, ist die Qualität und die Individualität. Schließlich hat jeder andere Ansprüche an seinen Wohnraum.

Die meisten Menschen kaufen nur einmal im Leben eine Immobilie. Die Investition ist oft mit Abzahlungen bis zur Rente verbunden. Da will niemand Abstriche machen. Alles soll perfekt sein. Eine beliebte Möglichkeit des Hausbaus ist in den letzten Jahre der Fertigbau geworden. Hier sehen viele Bauherren Vorteile, wie eine schnelle Abwicklung, Kostentransparenz und vorhandene Referenzobjekt. Kurz: Man weiß, man was kauft. Doch eins bleibt bei einem herkömmlichen Fertighaus oft auf der Strecke: Die Individualität.

Es geht aber auch anders: Das zeigt das Konzept des Familienunternehmens Keitel Haus GmbH. Das Bauunternehmen ist seit Jahrzehnten in der Branche bekannt. Ökologische Bauweisen und vor allem eine Individuelle Planung stehen für Keitel Haus nicht im Widerspruch zu einem gut durchdachten Fertighaus. Die Betreuung der Bauherren basiert von Anfang an auf dem persönlichen Kontakt. Wünsche der Kunden stehen an erster Stelle. So werden Kundenwünsche mit dem Konzept der Fertighaustypen unter einen Hut gebracht. Die einzelnen Gewerke werden von hochqualifizierten Handwerkern ausgeführt. Jeder kennt sich. Alle arbeiten Hand in Hand.

Das zahlt sich aus – vor allem für die Baufamilien!