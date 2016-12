Industrie 3.D: Weltpremiere neuer 3D-Drucktechnologie, Top-Referenten und 3D-Druck in Live-Produktion

Die Veranstaltung des „3D-Netzwerk“, eine Initiative der Wirtschaftsförderung Solingen, zeigt am 7. Dezember 2016 im Solinger Gründer- und Technologiezentrum bereits zum dritten Mal die enormen Chancen und Möglichkeiten der 3D-Technologien im Rahmen einer Großveranstaltung.

Unter dem Motto „Industrie 3.D: Wir zünden die nächste Stufe der industriellen 3D-Revolution“ finden in der Zeit von 9:30 Uhr bis 14:30 Uhr Vorträge und Präsentationen statt. Zahlreiche namhafte Referenten aus Industrie, Wissenschaft und Forschung geben dabei einen Ausblick auf High-Tech-Entwicklungen in der 3D-Technologie. „Die Veranstaltung ist ein Höhepunkt im Terminkalender aller 3D-Technologie-Interessierten, vor allem auch wegen der Top-Referenten und Live-Präsentationen“, so Frank Balkenhol, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG. Neben den Vorträgen werden zudem die vor Ort ausgestellten bzw. live hergestellten 3D-Objekte die Veranstaltungsteilnehmer von den neuen Technologien begeistern. „Mit reiner Theorie kann man nicht so überzeugen wie mit der Praxis, deshalb werden wir während der Veranstaltung live 3D-Objekte erstellen“, erläutert Werner Koch, der von der Wirtschaftsförderung beauftragte 3D-Netzwerk-Manager. „Ein Höhepunkt ist definitiv die Live-Präsentation der Firma Opiliones, die Weltpremiere mit einer neuer Drucktechnologie in Solingen feiert“, so Koch. Das niederländische 3D-Netzwerkmitglied Opiliones revolutioniert fast 30 Jahre nach der Erfindung der "Fused Filament Fabrication (FFF)" das kostengünstige und weitverbreitete 3D-Druck-Verfahren. Denn beim "Next-Level 3D printing" wird frei im Raum gedruckt und nicht mehr, wie bisher üblich, in der Schicht-für-Schicht-Technik. Entsprechend bietet "Next level 3D printing" ein enormes technisches und wirtschaftliches Potenzial.Dipl. Wirt.-Ing. Christian Klostermann, Geschäftsführer der Klostermann-Messtechnik aus Remscheid, wird zum Thema „3D-Computertomographie für Qualitätskontrolle und Messtechnik“ referieren. 3D-gedruckte Bauteile der Industrie können mittels des Desktop-Computertomographen eaxCT© XS auf Fehler, Lufteinschlüsse und Produktionspräzision überprüft werden. „Das Gerät ist ein äußerst kompakter Schreibtisch-Computertomograph und besonders geeignet für kleine Kunststoffbauteile, dazu ermöglicht das außergewöhnlich gute Preis-Leistungs-Verhältnis den Einsatz auch in kleinen Unternehmen“, so Werner Koch.Ein weiteres „Live-Erlebnis“ vor Ort, welches in der Klingenstadt entwickelt und produziert wurde, stellt der 3D-Netzwerkpartner „SIDL 3D-Werkstatt“: Das Unternehmen beeindruckt mit einem selbst entwickelten Großraum-3D-Drucker, der Bauteile bis zu einer Größe von 75cm x 60cm x 45 cm fertigen kann. Während der Veranstaltung zeigt das Unternehmen die Additive Fertigung und produziert ein Kinderlaufrad in der „SIDL-Box750“.

Joachim Kasemann, Geschäftsführer der Mark3D GmbH, referiert zum 3D-Druck von hochstabilen Bauteilen für Industrieanwendungen. Der Titel seines Vortrags: „Quantensprünge des industriellen 3D-Drucks mit Hochleistungspolymeren – FDM 3D-Druck mit Verbundwerkstoffen (Endlosfasern)“. Das Grundprinzip dieser 3D-Druck-Technologie ist die FFF-Drucktechnologie (Fused Filament Fabrication), wobei die Außenkonturen in Nylon Material gedruckt und das Innenleben des Bauteils mit Endloskohlefasern, Kevlar® sowie Glasfasern verstärkt werden.Einen Ausblick in die Zukunft von „Virtual Reality und Augmented Reality“ macht Payam Tayaran, Geschäftsführer der Visual Akademie, aus Wuppertal. Er skizziert eine Vision, wohin sich die Technologien entwickeln können, die wir bereits täglich aus der Navigation, PC-Spielen, industriellen Anwendung, Architektur und kennen.Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert.Verbindliche Anmeldung und weitere Informationen unter http://www.3d-netzwerk.nrw