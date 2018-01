Influencer Guy Tang expandiert mit Farbkollektion #MyDentity in Deutschland

Der US-amerikanische Senkrechtstarter im Beauty-Bereich Guy Tang führt am 19. Februar 2018 im Rahmen des Show-Events „Guy Tang #MyDentity World Tour 2018“ in Osnabrück seine bahnbrechende Farbkollektion „#MyDentity“ auf dem deutschen Markt ein.

Der in Tulsa (Oklahoma, USA) geborene, 36-jährige Hair Artist hat zusammen mit OLAPLEX® die bahnbrechende und in den USA bereits millionenfach verkaufte Farbkollektion #mydentity geschaffen, mit der Defizite im heutigen Farbangebot ausgeglichen werden. Es soll eine Linie erschaffen werden, welche Spaß und die Aufregung in die Friseur- und Stylisten-Branche zurückholt. Darüber hinaus ist der in Hollywood lebende Farbenwirbelwind mit über 1,5 Millionen Followern auf Facebook und Instagram ein Influencer-Superstar für weltweit agierende Unternehmen geworden.

„Aber am allermeisten möchte ich eine Gemeinschaft schaffen, die unsere #hairbestie-Familie stärkt und uns allen ermöglicht, unsere #mydentity zu finden. Wenn du weißt, wer du bist, hast du den Mut, all das zu machen, von dem du träumst.“ – Guy Tang Hair Artist

So beantwortet Guy Tang die Frage danach, was für ihn wichtig ist. Nicht nur eine atemberaubende Farbkollektion zu etablieren, sondern eine Gemeinschaft und eine Social Community von #HairBesties zu erschaffen, in der sich alle farbenfrohen und mutigen #HairBesties dieser Welt austauschen und gemeinsam neue Wege gehen.

Der deutsche Manager und Distributor der #MyDentity-Kollektion lädt ein zu einem atemberaubenden Live-Show-Event. Für leibliches Wohl ist gesorgt und alle Getränke und Speisen sind kostenlos. Jedes Eventim-Ticket kann zu 100 % des Kaufpreises ab dem 19.02. im deutschen Online-Shop http://www.mydentitycolor.de eingelöst werden. Doch das ist noch nicht alles. Auf Facebook wird die Community aufgerufen, ein Bild der Eintrittskarte zu posten und @mydentityde zu markieren, um automatisch an einer Verlosung teilzunehmen.

Der Gewinner wird bei der Live-Show am 19.02. in Osnabrück von Guy Tang persönlich bekannt gegeben. Der oder die glückliche Gewinner/in fliegt auf Kosten von #MyDentity für eine Woche nach Los Angeles, verbringt eine unvergessliche Woche in einer stylischen Unterkunft in Hollywood und begleitet Guy Tang höchstpersönlich zu einem seiner Workshops.

Wenn das kein Knaller im Farbtopf der manchmal etwas eingerosteten Beautyszene ist.

Man darf auf eine großartige Show gespannt sein – und schon bald auf viele neue, farbenfrohe #HairBesties auf Deutschlands Straßen.