Infoabend Bilanzbuchhalter International (IHK) / IFRS / Compliance

Am Mittwoch den 15.02.2017 um 17:00 stehen wir Ihnen zusammen mit der IHK Nürnberg persönlich für alle Fragen rund um Ihre Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter International (IHK) zur Verfügung.

Selbstverständlich erhalten Sie dort auf Wunsch auch Informationsmaterial zu unserem gesamten Angebot im Bereich Weiterbildung und Fernstudium. Dies beinhaltet die Ausbildung zum



O Bilanzbuchhalter /in (IHK)

O Certified Junior- und Senior Accountant

O Certified IFRS Accountant

O Certified Compliance Officer

O Certified Chief Compliance Officer

O Zertifikat Bilanzanalyse

O English for Accountants



Ort:

IHK Nürnberg für Mittelfranken

Walter-Braun-Str. 15

90425 Nürnberg

Datum:

15.02.2017

Uhrzeit:

17:00 Uhr

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich! Zur besseren Planung können Sie sich natürlich auch gerne im Vorfeld per Mail beim Wirtschaftscampus ( www.wirtschaftscampus.de ) oder telefonisch bei der IHK Nürnberg anmelden.

Die Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH und ihre Mitarbeiter besitzen seit über 15 Jahren Erfahrungen im Bereich der buchhalterischen und betrieblichen Weiterbildung und als Veranstalter von betriebswirtschaftlichen Seminaren, Workshops, Jahres-Updates und Inhouseschulungen. Das Leistungsangebot des Wirtschaftscampus beinhaltet die Lehrgangssegmente Certified Chief Compliance Officer, Certified IFRS Accountant, Certified Junior- und Senior Accountant, Bilanzbuchhalter /-in (IHK), Bilanzbuchhalter /-in International (IHK), Zertifikat Bilanzanalyse und English for Accountants.

Geschäftsführer ist Prof. Dr. Volker Peemöller, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre der Universität Erlangen-Nürnberg. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Interne Revision, Controlling und Bilanzanalyse. Aktuell hat er einen Lehrauftrag "Wertemanagement und Compliance" am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau.