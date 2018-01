Infobörse für Weltentdecker - JugendBildungsmesse in Düsseldorf

Über 45 Aussteller informieren zu Auslandsaufenthalten Viele junge Menschen träumen davon, eine Zeit in einem anderen Land zu leben, dort zu arbeiten, zur Schule zu gehen oder zu studieren.

Ein Auslandsaufenthalt fördert neben den Sprachkenntnissen auch das interkulturelle Verständnis und inspiriert nicht selten für den weiteren Lebensweg. Ob High School Year, Backpacking oder Sprachreise - eine Vielzahl an Programmen ermöglicht es heutzutage, die Welt zu erkunden.

Wer seine Pläne konkret vorantreiben oder sich erstmal informieren möchte, für den lohnt sich ein Besuch auf der JugendBildungsmesse „JuBi“ am Samstag, den 27. Januar 2018, am Luisen-Gymnasium in Düsseldorf. Zwischen 10 und 16 Uhr präsentieren rund 45 Austauschorganisationen ihre Programme zu Schüleraustausch, Sprachreisen, Work and Travel, Au-Pair, Praktika, internationale Freiwilligenarbeit und Studieren im Ausland. Der Eintritt ist frei.

Die JuBi-Tour macht bereits zum 19. Mal in Düsseldorf halt und es werden wieder über 1.000 Besucher erwartet. Die Messe richtet sich an Schüler und Eltern, Schulabgänger sowie Studierende und Azubis. Neben der fachkundigen Beratung durch die Organisationen können die Besucher auf der Messe von den Erfahrungswerten ehemaliger Programmteilnehmer profitieren.

Beratung zu Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten

Als Veranstalter der Messe berät weltweiser am eigenen Infostand organisationsunabhängig zu Auslandsaufenthalten. Zudem erhalten die Besucher hier ausführliche Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten, wie dem Auslands-BAföG und Stipendien. Im Rahmen der JugendBildungsmesse werden außerdem zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien ausgeschrieben.

Schirmherr Oberbürgermeister Thomas Geisel betont, wie wichtig der Schritt ins Ausland sei. Dieser biete „eine prima Gelegenheit, persönliche Erfahrungen im Dialog mit Menschen anderer Nationalität und beim Kennenlernen ihrer Lebensweisen und Kultur zu machen. Diese Eindrücke sind persönlich bereichernd, und sie können gerade in einer international ausgerichteten Stadt wie Düsseldorf sehr wichtig für das Zusammenleben und für das spätere Berufsleben sein.“

Die JugendBildungsmesse gehört zu den größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ und tourt mittlerweile durch 47 Standorte bundesweit. Seit Jahren ist die JuBi regelmäßig zu Gast in Düsseldorf und Umgebung, die nächsten Termine in der Nähe sind 17.02.2018 in Dortmund und 23.06.2018 in Köln. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen gibt es unter www.weltweiser.de.

Kurz und bündig

„JuBi“ – Die JugendBildungsmesse in Düsseldorf am 27. Januar 2018

Luisen-Gymnasium

Bastionstraße 24, 40213 Düsseldorf

ÖPNV: U75, U77, U78 und U79 bis Haltestelle Steinstraße / Königsallee; Straßenbahn 703, 706, 712 und 713 bis Haltestelle Benrather Straße

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!



