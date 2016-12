Grafische Übersicht und Kurzanleitung zum Thema User Story Mapping Beim „User Story Mapping“ handelt es sich um eine von Jeff Patton entwickelte Methode, mit der im Rahmen von agiler Produktentwicklung eine stimmige User Experience geschaffen wird.

Infografik Übersicht & Kurzanleitung User Story Mapping von SIC! Software, Heilbronn

So lässt sich der Erfolg für die auf diese Weise realisierten Produkte maximieren. Deshalb wird in unseren Kundenprojekten von unseren UX Design Spezialisten regelmäßig dieses sehr hilfreiche und nützliche Tool eingesetzt.Beim User Story Mapping Session erarbeiten idealerweise alle am Produkt Beteiligten – vom Auftraggeber über den Designer bis zum Entwickler – einen Konsens. Daraus resultiert ein besseres gemeinsames Gesamtverständnis vom Produkt, seinen Eigenschaften und seiner Anwendung und es wird die Gefahr reduziert, sich in unwichtigen Details zu verzetteln oder das Produkt an den Bedürfnissen des Produktnutzers vorbei zu entwickeln. Somit werden mit User Story Mapping Produkte mit genau jenen Features entwickelt, die für den Anwender wirklich nützlich und dabei auch noch realisierbar und bezahlbar sind. Die per User Story Mapping erstellte User Story Map bildet gleichzeitig eine perfekte Basis für das weitere Projektmanagement.

Entsprechend einem vielfach von unseren Kunden geäußerten Wunsch nach einer kompakten Übersicht und Kurzanleitung zum User Story Mapping haben unsere Grafiker eine Infografik mit dem Titel „Innovationsentwicklung mit User Story Mapping“ erstellt, die wir hiermit gerne allen an dieser Methode Interessierten zur Verfügung stellen.

zur Infografik „Innovationsentwicklung mit User Story Mapping“:

