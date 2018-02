Infomesse zu Auslandsaufenthalten zu Gast in Salzburg - Beratung für Weltentdecker

Raus in die Welt! Aber wohin, wie lange und mit welcher Organisation? Für alle, die sich solche oder ähnliche Fragen stellen und sich über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes informieren möchten, für die bietet die Infobörse Youth Education & Travel Fair am 03.03.2018 in Salzburg die ideale Gelegenheit.

Zwischen 10 und 15 Uhr informieren im Bundesrealgymnasium (Akademiestraße 19) über 25 internationale Austauschorganisationen, Veranstalter und ehemalige Programmteilnehmer rund um Themen wie Schüleraustausch, High School Year, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Sprachreisen, Work & Travel, Auslandspraktikum u.v.m. Die Infomesse richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern sowie Lehrkräfte. Der Eintritt ist frei. Da Auslandsprogramme jedoch oft mit hohen Kosten verbunden sind, können sich Interessierte zusätzlich zum Thema alternative Finanzierungsmöglichkeiten und Stipendien beraten lassen. Im Rahmen der Messe werden zudem zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien für Auslandsaufenthalte ausgeschrieben. Die bereits sechste Youth Education & Travel Fair in Salzburg bietet Fernweh-Geplagten einen hilfreichen ersten Überblick über die verschiedenen Auslandsprogramme. Als eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ ist sie an 51 Standorten in Österreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Schweiz zu Gast. Weitere Informationen und Ausstellerlisten unter http://www.youth-education-travel-fair.com . Beratung an den Messeständen

Youth Education & Travel Fair in Salzburg am 03. März 2018

Bundesrealgymnasium Salzburg

Akademiestraße 19 – 5020 Salzburg

ÖPNV: Bus 160, 170 oder 270 bis Akademiestraße

10 bis 15 Uhr – Eintritt ist frei. Weiterführende Links:

http://www.weltweiser.de - http://www.weltbuerger-stipendien.de - http://www.handbuchweltentdecker.de - http://www.handbuchfernweh.de - http://www.handbuchschulwelten.de – http://www.stubenhocker-zeitung.de Zeichen: 2.056

