Informationsabend zur Mediation mit Gruppen und Teams am 22. November 2016

Neues Weiterbildungsangebot für Mediatorinnen und Mediatoren an der Universität Hamburg

Mediationen mit Gruppen erfordern kommunikationsfördernde Vermittlungsmethoden, die einen gut strukturierten Umgang mit hoher Komplexität ermöglichen. Bei Konflikten in Wirtschaftsunternehmen, Verbänden und Behörden sind häufig vielfältige Interessen im Spiel, auch die Anzahl der Themen kann unüberschaubar wirken.

Für diese besonderen Anforderungen hat das Trainerteam um Prof. Dr. Alexander an der Uni-versität Hamburg nun ein Studienangebot entwickelt. „Mediation in Gruppen und Teams“ richtet sich an bereits ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren.

Der Studienstart ist im Februar 2017, Bewerbungsschluss ist der 12. Dezember 2016. Mit der inhaltlichen Ausrichtung auf Mediation in Gruppen und Teams verfügt die Weiterbildung über ein Alleinstellungsmerkmal im deutschsprachigen Raum.

Infoveranstaltung am 22.11.2016

Alle Interessierten sind herzlich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Prof. Dr. Alexander Redlich und die Trainerinnen und Trainer werden über die Besonderheiten der Mediation in Gruppen und Teams sowie zu Studieninhalten und -zielen der Weiterbildung informieren.

Termin: Dienstag, der 22.11.2016 von 18 bis 20 Uhr.

Ort: Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung, Schlüterstr. 51

Weitere Informationen und Anmeldung zur Infoveranstaltung:

Dr. Michaela Tzankoff

Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche WeiterbildungSchlüterstr. 51, 20146 HamburgTel.: +49 (0) 40/428 38-9715, -9700 (Infotelefon)E-Mail: