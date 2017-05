Inforsacom Logicalis investiert in neuen Berliner Standort

IT-Lösungs- und Managed Services-Anbieter sucht Verstärkung Frankfurt am Main/Berlin, 11. Mai 2017 – Das zur weltweit operierenden Logicalis Group gehörende IT-Unternehmen Inforsacom Logicalis zieht mit seiner Berliner Dependance in die Nähe der Technischen Universität Berlin.

Damit bereitet sich der IT-Lösungs- und Managed Services-Anbieter auf weiteres Wachstum vor. „Durch die Investition in größere Räumlichkeiten verfügen wir nun über moderne Büros mit viel Platz für neue Mitarbeiter“, sagt Rainer Frädert, Director Sales North East und Leiter des Berliner Standorts. „Es warten zahlreiche spannende Projekte auf uns, für die wir uns mit weiteren Mitarbeitern professionell aufstellen möchten.“

Das Unternehmen wächst in Deutschland stark in seinen Geschäftsbereichen Cloud-, Managed Services- und Security-Lösungen und baut hierzulande vier von sechs Standorten weiter aus. Konkrete Erweiterungs- und Umzugspläne gibt es neben Berlin für Frankfurt, Stuttgart und Köln. Für Kunden aus dem gehobenen Mittelstand sowie für internationale Konzerne will Inforsacom Logicalis bald zu den Top Ten der IT-Systemhäuser in Deutschland zählen.

Simone Heß, HR Director der Logicalis Group in Deutschland

„Mit dem Ausbau des Standorts setzen wir ein klares Zeichen für unseren weiteren Wachstumskurs. Der Standort bietet nun Arbeitsplätze für bis zu 21 Mitarbeiter. Deutschlandweit wird die Mitarbeiterzahl der Logicalis Group kurz- oder mittelfristig von aktuell rund 280 Mitarbeitern auf deutlich über 330 ansteigen“, sagt Simone Heß, HR Director der Logicalis Group in Deutschland.



Über die Logicalis Group:

Die Logicalis Group, London, ist mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in 24 Ländern tätig und erwirtschaftet einen weltweiten Jahresumsatz von ca. 1,5 Mrd. US-Dollar. Sie ist ein eigenständiger Geschäftsbereich der börsennotierten Datatec Limited. In Deutschland ist die Logicalis Group mit der Inforsacom Logicalis GmbH und der ituma GmbH vertreten. Mit rund 280 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart erwirtschaftet die Unternehmensgruppe rund 185 Mio. Euro Umsatz. http://www.de.logicalis.com/

Die Inforsacom Logicalis ist ein serviceorientierter IT-Lösungs- und Managed Services-Anbieter mit Spezialisierung auf dem Gebiet der Netzwerk- und Datacenter-Technologie sowie im Bereich Unified Communications & Collaboration und Application & Information Management. Die ituma GmbH ist Experte für Wi Fi Lösungen für Großkunden aus der Telekommunikationsbranche, Warenhausketten sowie für Städte und Kommunen.