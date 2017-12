Inforsacom Logicalis ist Mitglied im Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP)-Programm

Frankfurt am Main, 6. Dezember 2017 – Die Inforsacom Logicalis GmbH, weltweit tätiger IT-Lösungs- und Managed Services-Anbieter mit Stammsitz in Frankfurt a. M., ist seit dem 1. November 2017 Mitglied im Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP)-Programm.

Oracle hat das MSP-Programm für ausgewählte Partner entwickelt, die über das entsprechende Know-how, Werkzeuge und Prozesse zur Erstellung, Bereitstellung, Ausführung und Verwaltung von Oracle- und anderen Workloads auf der Oracle Cloud Platform verfügen.

Inforsacom Logicalis startet als einer von wenigen deutschen Partnern in den sogenannten Impulszeitraum; innerhalb dieses neunmonatigen Zeitfensters wird das Unternehmen die restlichen technischen und kaufmännischen Kriterien für das MSP-Programm umsetzen und somit den Mitgliedsstatus langfristig absichern. Weltweit sind derzeit nur rund 50 Mitglieder aus dem Oracle-Partnernetzwerk für das MSP-Programm zugelassen.

Kontinuierlicher Ausbau der Partnerschaft

„Für uns ist die Aufnahme in das Oracle MSP-Programm ein wichtiger Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer strategischen Partnerschaft mit Oracle“, sagt Dirk Franke, Business Unit Director Application & Information Management bei Inforsacom Logicalis. Neben den Vorteilen für das eigene Unternehmen steht für Inforsacom Logicalis beim MSP-Programm der Kundennutzen im Fokus: „Die Kunden profitieren beispielsweise von der Möglichkeit, Oracle und non-Oracle Services in einem Vertrag mit einheitlichen Service Level Agreements bündeln zu können – und das bei nur einem Ansprechpartner für die komplette Managed Services-Umgebung“, so Franke.

Auszeichnung für die erfolgreichsten Oracle Partner 2017

Inforsacom Logicalis ist seit mehr als 20 Jahren mehrfach prämierter Partner von Oracle und wurde erst jüngst bei der Verleihung der Oracle Excellence Awards in der Kategorie „Systems“ ausgezeichnet: Auf seinem Partner Day 2017 Mitte November in Frankfurt a. M. würdigte Oracle Partnerunternehmen für ihre besonderen Leistungen. Inforsacom Logicalis konnte auch im vergangenen Jahr seinen Systems-Umsatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich steigern sowie einige neue Projekte im Bereich Engineered Systems für Oracle gewinnen und erfolgreich abschließen.