Infotecs präsentiert IT-Sicherheitslösungen für KRITIS auf der it-sa 2016

Berlin, 29. September 2016 – Der international agierende Cyber-Security- und Threat-Intelligence-Anbieter Infotecs präsentiert seine flexible Verschlüsselungstechnologie ViPNet auf der weltweit bedeutenden IT-Sicherheitsmesse it-sa in Nürnberg.

Themenschwerpunkte des Infotecs Messestands 12.0-446 in Halle 12 sind der Schutz und die Verschlüsselung für mobile Endgeräte sowie für kritische und industrielle Infrastrukturen.

IT-Sicherheit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Daher stellen dieses Jahr mehr Aussteller als je zuvor (über 470) ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen auf der it-sa – die IT-Security Messe und Kongress vor. Vom 18. bis 20. September 2016 öffnet die führende Informationsplattform für IT-Sicherheitsspezialisten und verantwortliche Entscheider bereits zum achten Mal ihre Tore. In einem umfassenden Rahmenprogramm mit Vorträgen und Diskussionsrunden sowie an den Messeständen erfahren IT Entscheider mehr zu allen Themen der IT-Sicherheit wie z. B. Abhörschutz, Cloud Security, Datenschutz, Firewalls, industrielle IT-Sicherheit, Mobile Security, Sicherheitsmanagement, physische IT-Sicherheit und Weiteres.

Besuchen Sie Infotecs bei der it-sa in Halle 12.0, am Stand 12.0-446.

[Großes Bild anzeigen]

In Halle 12, am Stand 12.0-446 zeigt das Infotecs Team die vielfältigen Einsatzbereiche der ViPNet Technologie – von der klassischen VPN-Verbindung mehrerer Unternehmensniederlassungen, über die Anbindung mobiler Endgeräte bis hin zu IT-Sicherheitslösungen für kritische Infrastrukturen und industrielle Steuerungssysteme.

„Unsere IT-Sicherheitslösungen bieten Schutz für alle IP-fähigen Endgeräte“, erklärt Josef Waclaw, CEO der Infotecs GmbH. „Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um stationäre PCs, Smartphones und Tablets oder auch industrielle Steuerungssysteme sowie kritische Infrastrukturen handelt. Zu den KRITIS-Sektoren zählen u. a. Energie, Gesundheit, Wasser und Transport & Verkehr. Vor allem die bereits erwähnten KRITIS-Betreiber wollen wir dafür sensibilisieren, dass die Verschlüsselung ihrer Anlagen dringend erforderlich ist.“

Da kritische Infrastrukturen und industrielle Steuerungssysteme zunehmend vernetzt werden, steigt das Risiko für Cyber-Angriffe. Mit der Lösung ViPNet for Critical Infrastructure wird der sichere Fernzugriff zu sensiblen Netzwerkbereichen, wie beispielsweise zu Prozessleit- und Automatisierungssystemen, ermöglicht. Selbst in fernabgelegenen und extremen Umgebungen kann der Datenverkehr mit ViPNet verschlüsselt übertragen und nicht von unautorisierten, unbefugten Nutzern abgefangen werden.

Alle Lösungen und Produkte von Infotecs basieren auf der eigens entwickelten ViPNet Technologie, welche als hochsichere Verschlüsselungslösung im Enterprise-Bereich gilt. Da eine sichere Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufgebaut werden kann und kein Schlüsselaustausch beim Verbindungsaufbau erfolgt, können Man-in-the-Middle- (MITM-) sowie Insider-Angriffe gänzlich vermieden werden.

Für einen kostenfreien Zugang zur IT-Sicherheitsmesse it-sa können Interessierte Infotecs kontaktieren und vorab einen Termin mit den Verschlüsselungsexperten vereinbaren (Kostenfreie Eintrittskarte unter http://www.infotecs.de/contacts/events.php ). Das Team von Infotecs freut sich auf zahlreiche Besucher in Halle 12.0, Stand 446.

Über die it-sa – Die IT-Security Messe und Kongress

Die it-sa ist die einzige IT-Security-Messe im deutschsprachigen Raum und eine der bedeutendsten weltweit. Ob Cloud Computing, IT-Forensik, Datensicherung oder Hosting: Die Messe ist eine einzigartige Plattform für IT-Sicherheitsbeauftragte, Entwickler und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema IT-Security. Die it-sa öffnet ihre Pforten vom 18. - 20. Oktober 2016 in Nürnberg. Weitere Informationen zur it-sa 2016 finden Sie unter http://www.it-sa.de .