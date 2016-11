Infoveranstaltung: Auslandssemester als Free Mover

Ihr interessiert euch für ein Auslandssemester als "Free Mover", hättet aber vorab gern noch weitere Informationen oder habt einfach noch ein paar konkrete Fragen zum Bewerbungsablauf?

Dann kommt am 01. Dezember 2016 zu uns ins Büro. Von 16:00 bis 18:00 Uhr werden wir eine Infoveranstaltung durchführen, in deren Rahmen wir euch zum einen Lust auf ein Auslandssemester an einer unserer zahlreichen Partnerhochschulen weltweit machen wollen und gleichzeitig praktische Fragen wie diese klären werden:

- Welches Land soll es werden?

- Welche Hochschule ist die richtige für euch und euer Studienfach?

- Welche Aufnahmekriterien gibt es und wie hoch sind die Aufnahmechancen?

- Welche Sprachnachweise werden akzeptiert?

- Wie sind die Bewerbungsfristen?

- Was für Kurse können im Rahmen des Auslandssemesters belegt werden?

- Wie könnt ihr sicherstellen, dass euch die im Ausland belegten Kurse hinterher angerechnet werden?

- Braucht ihr ein Visum und wie kommt ihr daran?

- Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

Im Anschluss werden euch unsere Studienberaterinnen noch einige Zeit für individuelle Fragen und Kurzberatungen zur Verfügung stehen.

Wenn ihr 2017 ins Ausland gehen möchtet, kommt die Informationsveranstaltung gerade zum richtigen Zeitpunkt, damit ihr euch ausgiebig über die Studienmöglichkeiten informieren und alle Fragen rund um die Bewerbung an unseren Partnerhochschulen loswerden könnt.

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis zum 24. November. Am einfachsten könnt ihr euch über unsere Facebook-Seite anmelden:https://www.facebook.com/events/1695357367445872/. Wenn ihr nicht auf Facebook aktiv seid, könnt ihr euch aber natürlich auch telefonisch (0251-14989350) oder via Email (beratung@college-contact.com) anmelden.

Wir freuen uns darauf, euch hier in Münster zu sehen!