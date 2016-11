Infoveranstaltung "Auslandssemester in den USA"

Ihr interessiert euch für ein Auslandssemester in den USA, hättet aber vorab gern noch weitere Informationen oder habt einfach noch ein paar konkrete Fragen zum Bewerbungsablauf?

Dann kommt doch am 22. November 2016 zu uns ins Büro. Von 16:00 bis ca. 18:00 Uhr werden wir eine Infoveranstaltung durchführen, in deren Rahmen unsere Studienberaterin Sandra Schulte euch nicht nur Lust auf ein Auslandssemester machen, sondern auch praktische Fragen wie diese klären will:

- Welche Hochschule ist die richtige für euch und euer Studienfach?

- Welche Aufnahmekriterien gibt es und wie hoch sind die Aufnahmechancen?

- Welche Sprachnachweise werden akzeptiert?

- Wie sind die Bewerbungsfristen?

- Was für Kurse können im Rahmen des Auslandssemesters belegt werden?

- Wie könnt ihr sicherstellen, dass euch die im Ausland belegten Kurse hinterher angerechnet werden?

- Wie und wann müsst ihr das Visum beantragen?

- Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

Wir freuen uns, bei der Veranstaltung Miina Huotari von der Hawaii Pacific University (https://www.college-contact.com/hochschule/hawaii_pacific_university) als Gast begrüßen zu dürfen, die euch zusätzlich zu unseren Infos ein wenig über das Visiting Student Program an ihrer Hochschule erzählen wird.

Wenn ihr nächstes Jahr ins Ausland gehen möchtet, kommt die Informationsveranstaltung also gerade zum richtigen Zeitpunkt, damit ihr euch ausgiebig über die Studienmöglichkeiten informieren und alle Fragen rund um die Bewerbung an unseren Partnerhochschulen loswerden könnt!

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis zum 15. November. Am einfachsten könnt ihr euch über unsere Facebook-Seite anmelden: https://www.facebook.com/events/649236738583367/. Wenn ihr nicht auf Facebook aktiv seid, könnt ihr euch aber natürlich auch telefonisch (0251-14989350) oder via Email (beratung@college-contact.com) anmelden.

Wir freuen uns darauf, euch hier in Münster zu sehen!