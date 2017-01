Infoveranstaltung zur Weiterbildung Konfliktberatung und Mediation am 02.02.2017

Was tun, wenn es ständig Streit im Team oder Kommunikationsprobleme zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten gibt? Ungelöste Konflikte am Arbeitsplatz belasten die Arbeitsatmosphäre und haben negative Folgen für den wirtschaftlichen Erfolg.

Aus diesem Grund hat der Psychologe Prof. Dr. Alexander Redlich hat das berufsbegleitende Studium „Konfliktberatung und Mediation“ speziell für die betriebliche Konfliktberatung entwickelt. Er versichert: „Wenn ein Unternehmen konstruktiv mit Konflikten umgeht, erwachsen aus ihnen immer auch Chancen.“Ein Ausbildungsteam aus Praxis und Wissenschaft vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Weiterbildung fundierte Kompetenzen für das Beratungsgespräch mit Einzelnen, die Zwei-Personen-Vermittlung und die professionelle Mediation zwischen Konfliktparteien. In der ersten Ausbildungsphase werden Konzepte und Methoden der Konfliktberatung sowie Kompetenzen zum sensiblen Umgang mit ratsuchenden Konfliktparteien trainiert. Parallel führen die Teilnehmenden Einzelberatungen durch. Die Erfahrungen, die sie mit der praktischen Anwendung machen, werden in der zweiten Phase ausführlich im Rahmen der Supervision aufgegriffen. Alle Module werden von den Trainerinnen und Trainern in Doppeldozentur durchgeführt. Bei erfolgreichem Abschluss wird das Universitätszertifikat „Konfliktberatung und Mediation“ vergeben, das die ausbildungsbezogenen Voraussetzungen für den Antrag auf Anerkennung als „Mediator/Mediatorin“ beim Bundesverbandes Mediation e. V. bietet.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden an der Universität Hamburg sowohl für die unternehmensinterne Konfliktberatung als auch für die Mediation ausgebildet. Der Bedarf an Konfliktberatung und Mediation wächst auch in der anwaltlichen Praxis, wo Konfliktmanager zunehmend hinzugezogen werden, um Lösungsansätze zu finden und möglicherweise doch noch zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen, bevor als letztes Mittel nur noch der teure Rechtsweg bleibt.

Weitere Informationen zum Studium: http://www.aww.uni-hamburg.de/konflikt

Infoveranstaltung am 02. Februar 2017, 18.00 bis 20.00 Uhr

Mit Prof. Dr. Alexander Redlich (wissenschaftliche Leitung), Kirsten Schroeter (Supervisorin), Silke Freitag (Trainerin), Tim Pechtold (Trainer) und Michaela Tzankoff (Studienkoordinatorin).

Ort: Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung (AWW), Schlüterstr. 51, 20146 Hamburg

Anmeldung bitte per E-Mail an: