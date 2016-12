Infoveranstaltung zur neuen Weiterbildung „Kuratieren“ am 12. Januar 2017 an der Universität Hamburg

Ausstellungen konzipieren und realisieren – das ist die Aufgabe von Kuratorinnen und Kuratoren.

Diese Qualifikationen können nun in einer neuen Weiterbildung der Universität Hamburg erworben werden. „Kuratieren. Ausstellungen konzipieren und managen“ vermittelt theoretische Grundlagen und praktische Schlüsselqualifikationen in Theorie und Praxis des Kuratierens.Die Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung lädt alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung mit der Seminarleiterin Dr. Dorothee Böhm vom Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg ein. Frau Dr. Böhm wird zu Studieninhalten und -ablauf sowie zum Berufsfeld Kuratieren informieren.Das Besondere ist, dass es einen intensiven praxisnahen Erfahrungsaustausch mit bekannten Kuratorinnen und Kuratoren und freien Künstlern gibt. In mehreren Workshops mit erfahrenen Praktikern werden Themen wie Projektentwicklung und -realisierung, die Wahl von Ort und Format, das Gewinnen von Kooperationspartnern und Finanzierungsmitteln vertieft und aktuelle Projekte diskutiert.Das zweisemestrige weiterbildende Studium richtet sich an Hochschulabsolventinnen und -absolventen und Beschäftigte aus dem Kunst-, Kultur- oder Medienbereich. Es findet berufsbegleitend am Wochenende statt. In das Studienprogramm integriert ist ein intensiver praxisnaher Erfahrungsaustausch mit bekannten Kuratorinnen und Kuratoren und freien Künstlern. Der Studienstart ist im März 2017.

Daniela Krückel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung

Schlüterstr. 51, 20146 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40/428 38-9710, -9700 (Infotelefon)