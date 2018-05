Inkometa-Award der SCM: Preisträger ausgezeichnet

Berlin, am 02.05.2018: Die Preisträger des Inkometa-Awards stehen fest! Auf der Inkometa-Gala wurden in den Kategorien Strategie, Kampagnen, Medien 19 Preisträger ausgezeichnet.

Zudem hat das Publikum beim Publikumspreis Kärcher mit einem Projekt zur Mitarbeiterbefragung zum Gewinner gewählt.

Gewinner des Inkometa-Awards 2018 sind unter anderem Osram mit der besten Mitarbeiterzeitung, Talanx Deutschland mit der besten IK-Strategie sowie The Boston Consulting Group mit der besten Kampagne in der internen Kommunikation. Weitere Preisträger sind beispielsweise die NORD/LB mit dem besten Cover einer Mitarbeiterzeitung oder die Robert Bosch GmbH mit der besten internen Einführungskommunikation.

Die vollständige Liste der Preisträger beim Inkometa-Award 2018 können Sie der untenstehenden Auflistung entnehmen. Weitere Informationen zum Award finden Sie auch auf http://www.inkometa.de . Die Liste der Preisträger können Sie auch auf https://interne-kommunikation.net/preistraeger-2018/ herunterladen.

Der Inkometa-Award setzt sich zum Ziel, gelungene Arbeiten aus der internen Kommunikation zu präsentieren und zu prämieren. Zum Wettbewerb zugelassen waren Unternehmen, Organisationen und Agenturen aus dem deutschsprachigen Raum mit Projekten, die seit 2016 finalisiert oder konzeptioniert wurden.

Initiatorin des Wettbewerbs ist die SCM – School for Communication and Management. Am 15. Mai 2019 werden in Köln erneut die besten Projekte aus der internen Kommunikation auf einer Gala ausgezeichnet. Die Ausschreibungsphase zur Teilnahme startet Ende des Jahres.

Alle Preisträger im Überblick:

Kategorie: Medien

Best of Class

Vodafone durch Agentur Profilwerkstatt

Bestes Mitarbeitermagazin (print)

Osram durch Agentur MPM Corporate Communication Solutions

Best of Design

Bayer Business Services durch Agentur Territory

Bestes Cover

NORD/LB durch Agentur van laak Medien

Beste eMaz (digital)

ING-DiBa durch Agentur planet c

Beste Mitarbeiter-App

Deutsche Telekom durch T-Systems Multimedia Solutions GmbH

Beste journalistische Qualität

Total Deutschland durch Agentur muehlhausmoers



Kategorie: Strategie

Best of Class

Talanx Deutschland AG

Interaktivität und Dialog

Henkel

Digitalisierungsstrategie

Vodafone

Sonderpreis stringentes strategisches Vorgehen: Merck

Kleine Idee, große Wirkung

Gustav Ramelow KG

Medienmix

Deutsche Bahn Fernverkehr AG durch Agentur Kammann Rossi

Contentstrategie

Continental



Kategorie: Kampagnen

Best of Class

The Boston Consulting Group

Change Kommunikation

Robert Bosch GmbH

Einführungskommunikation

RheinEnergie

Employee Engagement

Aduno Gruppe



Kategorie: Digital Workplace

Best of Class

Gustav Ramelow (Nominiert auf Shortlist)

Schaeffler (Nominiert auf Shortlist)

Stadtwerke Krefeld (Nominiert auf Shortlist)

User Experience

Jägermeister (Nominiert auf Shortlist)

Employee Engagement & Recognition

Software AG (Nominiert auf Shortlist)



Publikumspreis

Kärcher (realisiert durch Agentur fischerAppelt)