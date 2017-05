Berlin, 9. Mai 2017. Bis zum 22. Mai 2017 können sich Journalisten, Redaktionsteams, Blogger, Coder und Webdesigner für den Journalistenpreis PUNKT bewerben, der mit 5.000 Euro dotiert ist.

Bereits zum dreizehnten Mal vergibt acatech 2017 den Journalistenpreis PUNKT (Foto: acatech)

[Großes Bild anzeigen]

In diesem Jahr zeichnet acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften innovative Online-Projekte aus. Beiträge sollten die multimedialen Darstellungsmöglichkeiten im Internet nutzen. Auch Nominierungen Dritter sind möglich.Wenn Technikjournalismus die vielfältigen Möglichkeiten des Internets auslotet, entstehen zukunftsweisende Projekte, die acatech mit dem Journalistenpreis PUNKT auszeichnet. Ein Beispiel: In der vergangenen Ausschreibungsrunde erhielten Thomas Reintjes und ein Team des Deutschlandfunks den PUNKT für die Online-Reportage „1 oder 0, Leben oder Tod“, einer ebenso ansprechenden wie sachkundigen und differenzierten Auseinandersetzung mit Robotern und Drohnen in der Kriegsführung.Mit dem PUNKT würdigt acatech journalistische Beiträge, die Technik fundiert darstellen, den gesellschaftlichen Diskurs über Technologien anregen und dabei neue Wege einschlagen. In diesem Jahr zeichnet die Akademie Projekte aus, die die Möglichkeiten multimedialer Darstellung im Internet vorbildlich nutzen. Prämiert wird das Gesamtformat: Aus dem Zusammenführen verschiedener Kanäle wie Text, Bild, Video und Audio soll ein Mehrwert entstehen. Die Jury legt dabei besonderen Wert auf die Integration interaktiver und partizipativer Elemente.Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Medien bilden die unabhängige Jury, die die besten Formate kürt. Die Gewinner werden bei der acatech Festveranstaltung am 17. Oktober 2017 in Berlin geehrt.Die Mitglieder der Multimedia-Jury sind:-Reiner Korbmann, Wissenschaftsjournalist und Gründer von Science&Media,Büro für Wissenschafts- und Technikkommunikation-Prof. Christiane Riedel, Geschäftsführender Vorstand, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe-Prof. Dr. Andreas Schümchen, Professor für Journalistik, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg-Sandra Valentin, Executive Director, ]init[ AG für digitale Kommunikation

-Markus Weißkopf, Geschäftsführer, Wissenschaft im Dialog gGmbH-Kathrin Zinkant, Redakteurin Wissen, Süddeutsche Zeitung

Nähere Informationen zum acatech PUNKT 2017, die genauen Ausschreibungsbedingungen sowie einen Überblick über alle PUNKT-Preisträger der Kategorie Multimedia finden Sie auf:

http://www.journalistenpreis-punkt.de und Facebook.